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Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Caddelerden detaylar Atatürk Parkı'ndan detaylar 15 Temmuz Milli İrade Parkı'ndan detaylar HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Caddelerden detaylar
Atatürk Parkı'ndan detaylar
15 Temmuz Milli İrade Parkı'ndan detaylar HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü. Hatay'da da vatandaşların sıklıkla gittiği Atatürk Parkı'nın boş kaldığı gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:03 Kaynak: AA
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