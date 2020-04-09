Caddelerden detaylar

Atatürk Parkı'ndan detaylar

15 Temmuz Milli İrade Parkı'ndan detaylar HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü. Hatay'da da vatandaşların sıklıkla gittiği Atatürk Parkı'nın boş kaldığı gözlendi.