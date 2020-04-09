Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Antalya'da "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Antalya'da, Konyaaltı ve Lara sahili, Cumhuriyet Meydanı, Kaleiçi, Saat Kulesi, Güllük ve Işıklar caddeleri en sakin günlerini geçiriyor.

Kentte her gün binlerce kişinin yürüyüş ve spor yaptığı Falez Parkı ile Kaleiçi Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı'nda da sessizlik hakim oldu. Balıkçı ve gezi teknelerinin, uyarıların dikkate alınarak limanlara demirlendiği gözlendi.