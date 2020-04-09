Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika

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Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı Parklar SAMSUN - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Samsun genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Cumhuriyet Meydanı
Atatürk Anıtı
Parklar SAMSUN - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Samsun genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:50 Kaynak: AA
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