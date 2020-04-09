Son Dakika › Güncel › Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika
Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyduğu görüldü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyduğu görüldü. Kayseri'de de vatandaşların çoğunun "Evde kal" çağrısına uyduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:47 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz