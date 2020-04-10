Muğla 'nın turizm merkezleri Marmaris , Bodrum ile Fethiye ilçelerinin yoğun olduğu sahil, plaj, cadde, meydanları, yürüyüş yollarında sakinlik sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara , İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde kal Türkiye " çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

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Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu