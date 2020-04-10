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Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Muğla'nın turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ile Fethiye ilçelerinin yoğun olduğu sahil, plaj, cadde, meydanları, yürüyüş yollarında sakinlik sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:46 Kaynak: AA
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