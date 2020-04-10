Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika

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Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki sakinlik Yerleri süpüren belediye görevlisi ANTALYA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Antalya'da "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:52 Kaynak: AA
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