Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika

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Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Cumhuriyet Meydanı Atatürk Parkı Saray Caddesi Eski Antakya sokakları HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Cumhuriyet Meydanı
Atatürk Parkı
Saray Caddesi
Eski Antakya sokakları HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Hatay'ın en işlek alanlarından olan Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Parkın'da sakinliğin olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:44 Kaynak: AA
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