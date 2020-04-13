Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cumhuriyet Meydanı

Atatürk Parkı

Saray Caddesi

Eski Antakya sokakları HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Hatay'ın en işlek alanlarından olan Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Parkın'da sakinliğin olduğu görüldü.