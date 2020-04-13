Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - BURSA/BİLECİK/ESKİŞEHİR/ - Son Dakika

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Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - BURSA/BİLECİK/ESKİŞEHİR/
18 dakika önce
Bursa Bilecik Eskişehir Balıkesir Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Bursa
Bilecik
Eskişehir
Balıkesir Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:50 Kaynak: AA
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