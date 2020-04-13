Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika

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Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına Yalova'da da büyük oranda uyuluyor.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına Yalova'da da büyük oranda uyuluyor.
Kentin sahil şeridi başta olmak üzere 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi'nde iş yerlerinin tamamına yakınının kapalı, araç ve yaya hareketliliğinin ise çok az olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:28 Kaynak: AA
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