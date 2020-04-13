Kayseri Cumhuriyet Meydanındaki sakinliğe ait drone görüntüsü

Yol ve caddelerden geçen araçlar

Yol ve caddelerde yürüyen vatandaşlar

KAYSERİ - İki günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından, Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Sivas Caddesi, İnönü Bulvarı ve Mimarsinan Parkı gibi işlek alanların kısmen sakin olduğu görüldü.