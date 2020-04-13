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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
32 dakika önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri Kırşehir Cacabey Meydanı'ndan görüntüler KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri
Kırşehir Cacabey Meydanı'ndan görüntüler KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü. Kırşehir'in en işlek yeri olan Cacabey Meydanı ve bağlantılı yollarda sakinlik hakim.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:21 Kaynak: AA
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