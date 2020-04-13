Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri

Kırşehir Cacabey Meydanı'ndan görüntüler KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü. Kırşehir'in en işlek yeri olan Cacabey Meydanı ve bağlantılı yollarda sakinlik hakim.