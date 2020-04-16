Marmaris sahilleri

Atatürk Meydanı

Caddeler Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

MUĞLA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına bugün de uyuldu.

Muğla'nın nüfusu kalabalık turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de de "Evde kal" uyarısına büyük oranda uyuluyor. Genelde kalabalık olan meydanlar, caddeler, sahil ve yürüyüş yollarındaki tenhalık göze çarpıyor.

Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahilleri ile yürüyüş yollarında, alışılmışın dışında sessizlik ve sakinlik yaşanıyor.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası ve Kumbahçe plajları ile Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ve Belkız plajları sakin günler geçiriyor.