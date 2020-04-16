Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuluyor.

Yozgat'ta 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasıyla birlikte Cumhuriyet Meydanı ve Lise Caddesi başta olmak üzere bir çok cadde en sakin günlerini yaşıyor.

İnsan yoğunluğunun en fazla görüldüğü banka önlerine ise barikatlar konarak vatandaşlar arasında sosyal mesafenin korunması sağlanıyor.

Emniyet ekipleri de vatandaşlara evde kalmaları konusunda sürekli anons yapıyor.