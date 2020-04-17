Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika
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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Kentin boş kalan cadde,sokak ve meydanları Caddenin araç trafiğindeki tenhalık ADIYAMAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına bugün de uyuldu.
Kentin boş kalan cadde,sokak ve meydanları
Caddenin araç trafiğindeki tenhalık ADIYAMAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına bugün de uyuldu.
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17.04.2020 20:41:57. #1.13#
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