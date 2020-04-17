Park ve sokaklar AYDIN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye " çağrısına büyük oranda uyuluyor.

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