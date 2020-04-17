Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika
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Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Aydın-Denizli kara yolu Adnan Menderes Bulvarı Atatürk Kent Meydanı Park ve sokaklar AYDIN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
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17.04.2020 21:10:58. #1.13#
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