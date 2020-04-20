Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuluyor.

İstanbul, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ve kapalı havanın etkisiyle hafta başına sessizlikle girdi. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan kentin tarihi ve turistik bölgelerinde sessizlik hakim oldu. Normal günlerde kalabalık olan Kadıköy, Üsküdar, Taksim, Ortaköy, Bebek, Galata gibi semtler sakin günlerini yaşıyor.

Salgın sebebiyle tüm ilçelerde vatandaşlar büyük oranda çağrılara uyarak evde kalmayı tercih ederken, cadde ve sokaklarda ihtiyaçlarını karşılamak için fırına ya da markete giden az sayıda insan yer aldı. Trafik yoğunluğunun çok az olduğu kentte toplu taşıma araçlarında da az sayıda kişi yolculuk yaptı.

Ankara'da, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından bazı çalışanlar işlerine gitmek için evlerinden çıkarken, toplu taşıma araçlarını çok az vatandaş kullandı. Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğuna rastlanmadı. Meydanlar, yürüyüş yolları ile park ve bahçelerde de sessizlik hakim.

Daha önceden şehrin en kalabalık noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve Ulus Heykel önünde de sakinlik yaşanıyor. Yoğun tedbirlerini sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, meydanlara gelen az sayıdaki vatandaşı da anonslarla sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Polis, alanlarda ve parklarda bulunan banklara oturulmasına izin vermiyor.

Emniyet güçleri, sokak hayvanlarına da sahip çıkıyor. Kızılay'ın uğrak noktalarından Güvenpark'ta, çarşı ve mahalle bekçileri sokak hayvanlarını besliyor.

Ramazan alışverişi kontrollü yapılıyor

Ankara'nın en yoğun noktalarından olan ve ramazan öncesi ihtiyaçlar için ilgi görmesi beklenen Ulus Hali'nde de denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşları, kontrollü bir şekilde gerekli denetimleri yaptıktan sonra alışveriş için içeri alıyor.

Polisin denetimlerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik ekipleri de bölgede dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor.

İzmir'de Konak Meydanı'nda önceki günlere göre yoğunluk hakim. Polisler mesafe kontrolü yaparak vatandaşları uyarıyor, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerle ilgili kontroller yapılıyor.

Ege de sakin

Meydanların boş olduğu Aydın'da Adnan Menderes Bulvarı ile Sevgi Yolu'nda önceki günlere göre yoğunluk hakim. Öte yandan önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde de vatandaşlar "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuyor.

Manisa'da da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından ilk iş gününde kentin işlek cadde ve meydanlarında sakinlik hakim. Başta Cumhuriyet Meydanı, Emekliler Parkı ve Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde görev alan polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe konusunda sık sık uyardı.

Denizli'de kentin en işlek meydan ve iş merkezlerinin bulunduğu sokaklar boş kaldı.

Uşak'ın işlek yerlerinden İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım caddelerinde sakinlik devam ediyor. Uşaklıların sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlemleniyor. Caddelerin giriş ve çıkışlarında bekleyen polis, zorunluluk dışında evden çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Caddelerde sadece eczaneler ve gıda işletmeleri açık.

Trakya'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Edirne'nin birçok cadde ve sokağı ile Selimiye Meydanı boş bir görüntü oluşturdu. Hafta başı olması nedeniyle Saraçlar Caddesi'nde bulunan banka şubeleri ve fatura ödeme noktaları önünde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar sıra beklerken sosyal mesafe kuralına riayet etti. Polis ekipleri girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde ateş ölçümü yapmayı sürdürüyor. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarıyla ilgili kent genelinde anons yapılmaya devam ediliyor.

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların büyük çoğunluğu "evde kalın" çağrısına uyuyor. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Şevket Dingiloğlu Parkı, İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde az sayıda insan ve araç yoğunluğu gözlendi. Hafta sonuna nazaran hareketli olan kentte, büyük çoğunluk zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti.

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hafta başında caddelerde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu oluşuyor. Kent genelinde evde kalın çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Marmara'da yoğunluk azaldı

Bursa'da salgın öncesinde kalabalık olan Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı sakin günler geçiriyor.

Şehrin birçok noktasında görev alan polis ekipleri, cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentlerden Eskişehir'de, geçmişte yoğunluğun görüldüğü İsmet İnönü, İki Eylül ve Hamamyolu caddeleri ile Vilayet Meydanı'nda yoğunluk bulunmuyor.

Bazı caddelerin girişinde kontrol noktası oluşturan polis, ateşi ölçülen ve maskeli vatandaşların girişine izin veriyor.

Yalova'da tedbirler kapsamında kullanımı yasaklanan sahil şeritleri başta olmak üzere kentin genelinde araç ve yaya hareketliliği düşük oranda gerçekleşti.

Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı, Tevfik Bey Caddesi ve Atatürk Bulvarı gibi kentin geçmişte en hareketli bölgelerinde yoğunluk olmadı.

Çanakkale'de sabah saatlerinde, banka ve çeşitli işyerlerinin bulunduğu Çarşı Caddesi'nde geçen haftaya göre yaya sayısında artış yaşandı. Caddedeki hareketlilik birkaç saat sonra tekrar yerini sakinliğe bıraktı. Demircioğlu ve Kayserili Ahmetpaşa gibi caddeler ile Yeni Kordon bölgesi sessiz günler geçiriyor.

Balıkesir'de kent merkezinin normalde yoğun olan bölgelerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kızılay Caddesi'nde sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından sakin hakimdi.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kısmi yoğunluk

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Sakarya kent merkezinde kısmi araç ve yaya yoğunluğu yaşandı. Dinlenme alanları, şerit çekilen oturma yerleri ve parklar boş kalmaya devam ederken, temel ihtiyaç alanlarının dışında faaliyet gösteren firmalar kepenk açmadı.

Bolu'nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşlar "evde kal Türkiye" çağrısına uydu. Polis ekipleri ve zabıtalar tarafından yapılan anonslarla vatandaşlar zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarılıyor.

Zonguldak kentin en işlek mekanlarından Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile Madenci Anıtı önü boş kalırken insanlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı. Sokağa çıkanların büyük kısmı maske takarken Kentin sahil ve parklarında da sessizlik hakim oldu.

Kocaeli'de iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından kentin en işlek güzergahını oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde, kısmen yaya ve araç yoğunluğu yaşandı. Kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda sakinlik yaşansa da bankadaki işlemleri ve market alışverişi için evlerinden çıkanlar Yürüyüş Yolu ve civarında kısmi yoğunluk oluşturdu.

Karabük'te vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmazken, dışarıdakilerin neredeyse hepsi maske taktı. Kentin en işlek yerlerinden olan ve zaman zaman yaya yoğunluğunun yaşandığı Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Düzce'de normal zamanda işlek yerlerden İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent merkezinde sakinlik hüküm sürüyor. Evlerinden çıkan vatandaşların büyük kısmı maske takmaya özen gösterdi. Belediye ekipleri, anonslarla vatandaşlara zorunlu olmadıkça evde kalmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Karadeniz'de araç ve yaya yoğunluğu azaldı

Samsun'da normal günlerde yoğun olan Adnan Menderes Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Caddesi'nde yaya yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda araç ve yaya trafiğindeki yoğunluk kısmen azaldı.

Kastamonu'da her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı en sakin günlerini yaşıyor.

Amasya'da Şehzadeler Gezi Yolu ile Yavuz Selim Meydanı'nda araç ve yaya yoğunluğu azaldı.

Çorum'daki Hürriyet ve Kadeş meydanları ile Gazi Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Sinop'ta da alınan tedbirler ve yapılan uyarılar üzerine kent genelinde araç ve yaya yoğunluğunda azalma yaşandı.

Tokat'ta, Cumhuriyet Meydanı ile kentin en işlek noktalarından Meydan bölgesinde araç ve yaya yoğunluğu büyük oranda geriledi.

Trabzon'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından ilk iş gününde kent merkezindeki cadde ve sokaklarda az da olsa araç ve yaya trafiği oluştu.

Ordu'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sokak ve meydanlarda az sayıda da olsa insan hareketliliği yaşandı.

Polis ekipleri özellikle Köprübaşı ve Demokrasi meydanlarına giriş çıkışlarda insan yoğunluğunun oluşmaması için önlem alırken, Süleyman Felek Caddesi'ne ise giriş kontrollü sağlanıyor.

Giresun'da ise Atatürk Meydanı eskiye oranla sakin günlerini yaşıyor. Gazi Caddesinde ise kısmen insan hareketliliği yaşanıyor.

Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile Osman Karavin Caddesi en sessiz günlerini yaşıyor. Sokağa çıkan az sayıdaki vatandaş ise maske kullanıyor.

Doğu ve Güneydoğu'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama, 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanması ile valiliklerce hayata geçirilen ilave tedbirler de artırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.

Normalde yoğunluğun yaşandığı kent meydanları ile cadde ve sokaklarda uygulanan tedbirler ve denetimlerle sakinlik yaşanıyor.

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerle Erzurum'daki en işlek cadde olan Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı, Yakutiye Kent Meydanı ve Çifte Minareli Medrese gibi yerlerde sessizlik hakim oldu.

Kars'ta da vatandaşlar evde kal çağrısına uyarken en işlek Faikbey Caddesi, Kazım Paşa Caddesi ile turistlerin yoğun olarak gezdiği tarihi Kars Kalesi etekleri boş kaldı.

Ağrı'da çağrıya uyan vatandaşlar en işlek olan Yeni Van ve Erzurum caddelerini boş bıraktı.

Tunceli'de vatandaşların gündelik hayatta en yoğun olarak kullandığı Sanat Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, Yeraltı Çarşısı üstü ve Seyit Rıza Meydanı boş kaldı.

Ardahan'da Kongre Caddesi olmak üzere, Milli Egemenlik Parkı ve Lise caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Iğdır'da da vatandaşlar yeni tip koronavirüs salgınına karşı "evde kal" çağrısına uydu ve Tansu Çiller Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi boş kaldı.

Erzincan'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı, Ordu Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Halitpaşa Caddesi boş kaldı.

Gaziantep'te, kısıtlama sonrası bazı noktalarda hareketlilik gözlenirken genel olarak evde kalmaya devam edildi. Kentin en turistik yeri Gaziantep Kalesi civarı başta olmak üzere işlek caddelerde sakinlik yaşanıyor. Kent geneli sakin günlerini yaşarken bazı pazar yerlerinde kısmi yaya hareketliliği yaşanıyor.

Şanlıurfa'da ise şehrin bazı noktalarında kısmen yoğunluk oldu.

Malatya'da işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluk azaldı.

Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te ise kent merkezlerindeki yoğunluk ciddi oranda azaldı.

"Evde kal" çağrılarının yapıldığı Van'da, cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bazı bölgelerde yaşanan yoğunluk üzerine önlem alarak vatandaşları evlerine dönmeleri için uyardı.

Cadde ve sokaklarda megafonla anons yaparak 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altındakilerin evden çıkmamasını isteyen polisler, kentin giriş çıkış noktalarını kontrol altında tutuyor.

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da vatandaşların çağrılara uymasıyla en işlek cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

İç Anadolu'da sessizlik hakim

Konya'da Mevlana Meydanı'nın yanı sıra Alaaddin Bulvarı, Meram mesire parkları, Zafer Meydanı, Kültür Park, Kılıçarslan Şehir Meydanı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı çevresi ile Otogar, Kule Kavşağı, Novaland AVM çevresi bugün de boş kaldı. Şehrin çeşitli noktalarında rutin trafik denetimi yapan polis ekipleri, yolcu ve sürücüleri Kovid-19 tedbirleri konusunda uyarıyor.

Afyonkarahisar'da ise "Evde kal" çağrılarına uyulurken, kent geneli sakindi.

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddelerinde sakinlik sürüyor.

Aksaray'da da şehir merkezindeki meydanlar, işlek caddelerde genel bir sessizlik hakim olurken, kentteki diğer işlek caddelerde de kent sakinleri sokağa çıkmayarak "Evde kal" çağrısına uyuyor.

Kayseri'de iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından, Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Sivas Caddesi, İnönü Bulvarı ve Mimarsinan Parkı gibi işlek alanlarında kısmen sessizlik hakim.

Sivas'ta şehrin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi Kovid-19 tedbirleri kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatılırken, güvenlik güçleri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Nevşehir'de, vatandaşların büyük bölümü "evde kal" çağrısına hassasiyet gösteriyor. Kent merkezindeki bazı caddelerin ulaşıma kapatılmasının ardından araç trafiği de minimum seviyeye düştü. Belediyeler, pazar yeri girişlerinde vatandaşlara maske dağıttı.

Yozgat Cumhuriyet Maydanı'da boş kaldı. Kentin en işlek yerlerinden Lise Caddesi, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasıyla en sakin günlerini yaşıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı ve Dr. Sami Yağız Caddesi'nde yoğunluk görülmedi. Kent genelinde vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadı.

Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda kısmen sakinlik gözlenirken, insanlar alınan önlemlere genelde uyarak evlerinde kalmayı tercih etti.

Kırşehir'de, Cacabey ve Ahi Evran meydanlarında insan yoğunluğunda hissedilir seviyede azalma görüldü.

Turizm bölgelerinde cadde ve sokaklar sakin

Ağırladığı turist bakımından "Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da sahil, plaj ve meydanlarda, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesine rağmen sakinlik sürüyor.

Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından kentte özellikle bazı cadde ve sokaklarda çok az trafik yoğunluğu oldu. Eskiden yerli ve yabancı turistle dolu olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara Plajları, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Cadde'sinde sessizlik hakim.

Eskiden yoğunluk oluşan Kazım Özalp Caddesi'nde bazı dükkanlar, kısıtlamanın kalkmasına rağmen hala kapalı.

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça, Ula ile merkez ilçe Menteşe'de eskiden yoğun olan meydanlar, sahil ve yürüyüş yolları, ünlü plajları boş kaldı.

Doğu Akdeniz sessizliğe büründü

Adana'da, Uğur Mumcu Meydanı, Atatürk Caddesi, Ziyapaşa ve Gazipaşa bulvarları ile Atatürk ve Merkez parklar boş kaldı.

Mersin'de, sahil bandındaki Adnan Menderes Bulvarı'nda, Mezitli sahil kordonu ile Mersin İdmanyurdu, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray meydanları ile Cumhuriyet Alanı'nda sakinlik hakim oldu.

Hatay'da merkez Antakya ilçesinde Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi'nin, İskenderun ilçesinde de Atatürk Anıt Alanı ile sahil kordonununda sakinlik hakim.

Osmaniye'de Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları boş kaldı.