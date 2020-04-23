Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika
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Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu büyükşehirler ve Zonguldak'ta meydanlar boş kalırken kısıtlamanın dışındaki kentlerde de "Evde kal" çağrısına uyuldu.

Yurt genelinde

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu büyükşehirler ve Zonguldak'ta meydanlar boş kalırken kısıtlamanın dışındaki kentlerde de "Evde kal" çağrısına uyuldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta kentlerin meydanlarında sessizlik hakim oldu. Kısıtlama dışındaki diğer illerde de "Evde kal" çağrısına büyük oranda riayet edildi.

Yalova'da tedbirler kapsamında kullanımı kısıtlanan sahil şeritleri ile kentin daha önce işlek olan caddeleri sakin günler yaşıyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi'nde de yoğunluk bulunmuyor.


Çanakkale'de de vatandaşların büyük bölümü "Evde kal" çağrılarına uydu. Kordon Boyu'nda az sayıda kişinin olduğu gözlendi. Çarşı Caddesi ile Demircioğlu Caddesi'nde de kalabalık görülmedi.


"Evde kal" çağrısına uyulan kentlerden Kütahya'da salgın öncesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Caddesi'nde kalabalık bulunmuyor. Caddeye giriş ve çıkışlar, polis tarafından kontrollü sağlanıyor.


Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı ve Tevfik Bey Caddesi'nde sakinlik gözlendi.

Doğu ve Güneydoğu da "Evde kal"dı

Kars'ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamında turistlerin yoğun olarak gezdiği tarihi Kars Kalesi etekleri boş kaldı.


Ağrı'da "Evde kal" çağrısına uyan vatandaşlar kentin işlek Yeni Van ve Erzurum Caddelerini boş bıraktı. Tunceli'de ise vatandaşların gündelik hayatta en yoğun olarak kullandığı Sanat Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, Yeraltı Çarşısı üstü ve Seyit Rıza Meydanı en sakin günlerini yaşıyor.


Ardahan ve Erzincan'da da işlek caddeler ve turistik mekanlarda sessizlik hakim.

Batman, Bingöl, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama ile 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasının ardından valiliklerce hayata geçirilen ilave tedbirlerle denetimler artırıldı.


Vatandaşların tedbirlere uymasıyla bölgedeki söz konusu illerde cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik gözlendi.


Van'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol Meydanı boş kaldı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında uygulama yaptı. Giriş çıkışlara kapatılan kentte Vefa Sosyal Destek grupları vatandaşların taleplerini karşılıyor.


Adıyaman ve Kilis'te de yaya ve araç trafiğinin önceki günlere göre azaldığı dikkati çekiyor.

İç Anadolu'da işlek cadde ve meydanlar boş kaldı

Sivas'ta vatandaşlar alınan önlemlere genelde uyarak evlerinde kalmayı tercih ederken, maskesiz gezmenin yasaklandığı kentte kurala riayet ediliyor.


Nevşehir'de vatandaşlar, zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti. Zaman zaman etkili olan yağış ve serin havanın da etkisiyle sokaklarda sakinlik yaşandı.


Yozgat, Cumhuriyet Meydanı ve diğer caddeler alınan tedbirlerle en sakin günlerini yaşıyor. Niğde'de ise Ömer Halisdemir ile Cumhuriyet meydanlarında yoğunluk görülmezken kent genelinde vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmıyor.

Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı ve bazı parklarda sakinlik gözlenirken, kent sakinleri alınan önlemlere genelde uyarak evlerinde kalmayı tercih etti.


Meydanlarında sakinlik yaşanan Kırşehir'de ise sokağa çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi.

Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile işlek cadde ve güzergahlar boş kaldı. Kentteki vatandaşlar marketlere ve pazar yerlerine maske ile girerken çoğu vatandaş, "Evde kal" çağrısına uyarak sokağa çıkmıyor.


Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddeleri sessizliğe büründü.


Ege ve Akdeniz'de sessizlik hakim

Afyonkarahisar'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kent Meydanı, Yeşilyol ve Ambaryolu Caddelerinin sakin olduğu, alışveriş yapanların ise maske ve eldiven takarak dışarıya çıktığı görüldü.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle de birçok iş yerinin kapalı olması, "Evde kal" çağrılarına uyulan Uşak'ta sakinliği artırdı. Kentte meydan ve caddelerin boş olduğu gözleniyor, işlek caddelerde polis ekipleri önlemlerini sürdürüyor.

Isparta ve Burdur'da da kentin işlek cadde ve meydanlarında sessizlik hakim. Vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor.

Osmaniye'de Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin Bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının boş olduğu gözlendi.

Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor


Karabük merkez ve ilçelerinde, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, dışarıdakilerin neredeyse hepsinin maske taktığı görüldü. Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla caddeler ve sokaklar ile ev ve iş yerlerine Türk bayrakları asıldı.


Bartın'da resmi tatil ve bankaların kapalı olması dolayısıyla kent merkezinde diğer günlere göre sessizlik hakim oldu.


Bolu'nun normal zamanda en işlek yerlerinden İzzet Baysal Caddesi'nde zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşlar evde kalmayı tercih ediyor. Bu arada, okunan ezanların ardından da vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde uyarılarda bulunuluyor.


Düzce'de İstanbul ve Gaziantep Caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent merkezinde sakinlik hakim oldu. Ayrıca vatandaşlar tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla caddeler ve sokaklar ile ev ve iş yerlerine Türk bayrakları asıldı.

Gümüşhane, Giresun, Rize ve Artvin'de vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler kapsamında, büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.


Söz konusu illerde, salgına karşı alınan tedbirler, güvenlik güçlerince yapılan denetimler ve vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymasıyla işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde insan ve araç yoğunluğu eskiye oranla azaldı.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 01:46 Kaynak: AA

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