Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika
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Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına ülke genelinde büyük oranda riayet ediliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına ülke genelinde büyük oranda riayet ediliyor.

Önlemler kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 30 büyükşehir ve Zonguldak haricindeki diğer illerde "Evde kal" çağrısına büyük ölçüde uyulduğu gözlendi.

Vatandaşların duyarlılıklarının artmasıyla sokak, cadde ve meydanlarda sakinlik dikkati çekti.

Doğu Anadolu'da sakinlik hakim

Kars'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmama çağrılarına büyük oranda katıldığı görüldü.

Ağrı'da "Evde kal" çağrısına uyan halk, kentin işlek caddelerini boş bıraktı.

Tunceli'de ise gündelik hayatta yoğun kullanılan sokak, caddelerde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Ardahan ve Erzincan'da da işlek caddeler ve turistik mekanlar boşaldı.

Akdeniz Bölgesi'nde meydanlar boş

Isparta'da kentte özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı ile Mimar Sinan Caddesi'nin sakin olduğu gözlendi.

Burdur'da, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk ve İstasyon caddelerinde, Osmaniye'de Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarında sessizlik yaşandı.

Trakya'da "Evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Edirne'de hafta sonu ve güneşli havaya rağmen cadde ile sokaklar boşalırken, kentin en işlek noktaları Saraçlar Caddesi ve Selimiye Meydanı'nda sakinlik dikkati çekti.

Kırklareli'nde de vatandaşlar "Evde kal" çağrılarına uymaya devam etti.

Kentler sessizliğe büründü

Adıyaman ve Kilis'te de "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlendi.

Siirt, Batman, Şırnak, Elazığ ve Bingöl'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına vatandaşlar büyük oranda riayet ediyor.

Sivaslılar da evlerinde kalmayı tercih ederken, maskesiz gezmenin yasaklandığı kentte polis ekipleri maske kontrolü yapıyor.

Nevşehir il merkezi ve ilçelerde vatandaşların büyük kısmı zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaya özen gösteriyor.

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı ve Lise Caddesi başta olmak üzere park ve bahçeler en sakin günlerini yaşıyor.

Niğde'de Ömer Halisdemir ile Cumhuriyet meydanlarında yoğunluk görülmedi. Kent genelinde vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıkları gözlendi.

Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı ve bazı parklarda sakinlik gözlenirken, ramazanın etkisi ve alınan önlemlere genelde uyulmasıyla insanlar evlerinde kalmayı tercih etti.

Sokağa çıkanların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları Kırşehir'de ise cadde ve meydanlarda sakinlik yaşanıyor.

Hakkari ve Bitlis'te çağrılara büyük oranda uyulurken, kısmen yoğunluğun yaşandığı bölgelerde polis ekipleri, vatandaşların evlerine dönmelerini istedi.

Muş'ta ana caddelerde belli saatlerde uygulanan araç ve yaya kısıtlaması etkili oldu.

Kütahya, Çanakkale, Yalova ve Bilecik sessiz günler geçiriyor

Kütahya'da daha önce vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda "Evde kal" çağrısına uyuldu.

Çanakkale'de vatandaşlar hafta sonu olmasının da etkisiyle evlerinde kalmayı tercih etti.

Yalova'da tedbirler kapsamında yasaklanan sahil şeritleri ile kentin daha önce işlek olan caddelerinde sakin bir gün yaşanıyor.

Bilecik'te de kent meydanının da bulunduğu Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda sakinlik gözlendi. Hafta sonu binlerce insanın akın ettiği ve salgın önlemleri nedeniyle girişe kapatılan Pelitözü Göleti'nde de sessizlik hakim.

Çağrılar Karadeniz'de de karşılık buldu

Düzce'de İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent merkezi boşaldı.

Bolu'da zorunlu haller nedeniyle dışarı çıkanların haricinde vatandaşların evde kaldığı görüldü.

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlaması bulunmamasına rağmen vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı dikkati çekti.

Bartın'da sıcak hava ve hafta sonu olmasına rağmen zorunlu olmadıkça evlerden çıkılmadığı, çıkanların da maske kullandığı gözlendi.

Rize, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'de vatandaşlar, sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor. Bu illerin işlek cadde, sokak, meydan ve parklarında insan ve araç yoğunluğu eskiye oranla azaldı.

Yaya ve araç trafiğinin geçmiş günlere göre sakin olduğu Kastamonu'da her gün çok sayıda kişiyi ağırlayan Cumhuriyet ile Nasrullah meydanları en sakin günlerini geçiriyor.

Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda yaya yoğunluğu bulunmazken, kısmen araç trafiği yaşanıyor.

Tokat, Çorum, Sinop ve Amasya'da da sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray da çağrıya uyuyor

Afyonkarahisar'da Kent Meydanı'nda sakinlik gözlenirken, insanlar evlerinde kalmayı tercih ediyor.

Karaman kent merkezinde önemli cadde ve sokaklar sessizliğini koruyor.

Aksaray'da ise normal zamanda vatandaşların yoğun olduğu işlek caddeler boş kaldı.

Uşak'ın işlek mekanlarından İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım caddeleri de sakin bir gün geçiriyor.

Yurt genelinde Evde kal çağrısına büyük oranda uyuluyor

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 03:33 Kaynak: AA

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