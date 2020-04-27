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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndan detaylar ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına Antalya'da büyük oranda uyuluyor.
Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndan detaylar ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına Antalya'da büyük oranda uyuluyor. Cumhuriyet Meydanı en sakin günlerini yaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 01:14 Kaynak: AA
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