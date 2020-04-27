Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi nedeniyle araç ve yaya trafiğinde önceki haftalara oranla artış olduğu gözlendi.

Kentin tarihi ve turistik mekanları ile merkezi meydanları sessizliğini korurken Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Kağıthane'nin işlek bölgelerinde bazı market ve banka şubeleri önünde yoğunluk olduğu, müşterilerin sosyal mesafe kuralına uygun şekilde içeri alındığı görüldü.

Toplu taşıma araçlarında da tedbirlere uyulduğu gözlenirken sahil şeridinde az sayıda kişinin spor yaptığı görüldü.

Anadolu yakasında sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından meydan ve sahillerde yoğunluk gözükmezken dışarıya çıkan vatandaşların birçoğunun toplu taşıma yerine, kendi araçlarını kullandığı görüldü.

Bağdat Caddesi üzerinde vatandaşların maskelerini takarak sosyal mesafe kuralına uyarak yürüdüğü gözlemlendi. Anadolu yakasındaki kamu bankaları ve PTT önlerinde de kuyruklar oluştu.

Başkentin işlek noktalarında hareketlilik

Ankara'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin işlek noktalarından olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Ulus ve Sıhhiye meydanlarında hareketlilik vardı.

Araç ve yaya trafiğinin yoğunlaştığı, toplu taşımayı kullanmak zoruna olan vatandaşların eldiven, maske, siperlik kullandıkları ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü.

Meydanda devriye görevi yürüten polis ekipleri, güvercinleri yemle besledi. Güvenpark ile Kuğulu Park'ta sessizlik hakimdi.

Pazar yeri ve market gibi halkın toplu bulunduğu yerlerde de vatandaşların maske taktıkları, kurallara riayet ettikleri gözlendi.

Meydanlarda belirli noktalarda görev yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik denetleme uygulamalarını sürdürdü ve araçları durdurarak sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü.

Ege'de kısmen yoğunluk var

İzmir'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin önemli meydanlarından Konak ve Gündoğdu Meydanları ile sahil kesiminde sakinlik hakim.

Kentte bazı pazar yerlerinde yoğunluk görülerken camilerden sık sık vatandaşların evde kalmaları yönünde anonslara devam ediliyor.

Aydın'da İstasyon Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ve Sevgi yolunda önceki günlere göre yoğunluk hakim.

Öte yandan önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde de vatandaşlar "Evde Kal" çağrısına uyuyor.

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından ilk mesai gününde kentin işlek cadde ve meydanlarında kısmi yoğunluk gözlendi.

Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda kısmen yoğunluk olduğu görüldü.

"Evde kal" çağrılarına çoğunlukla uyulan Uşak'ta ise işlek bölgelerden İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım caddeleri sakin bir gün geçiriyor. Caddelerin giriş ve çıkışlarında bekleyen polis, zorunluluk dışında evden çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Doğu ve Güneydoğu'da Türkçe ve Kürtçe anonslarla "Evde kal" çağrısı

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Bölge illerinde normalde yoğunluğun yaşandığı kent meydanları, cadde ve sokaklarda sakinlik gözlenirken denetimlerin aralıksız sürdüğü gözleniyor.

Polis ve jandarma ekipleri, sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.

Gaziantep'te 4 günlük kısıtlama sonrası bazı noktalarda hareketlilik gözlenirken kent halkının genel olarak evde kalmaya devam ettiği görülüyor.

Kentin en turistik yeri Gaziantep Kalesi civarı başta olmak üzere, işlek caddelerde vatandaşların çeşitli ihtiyaçlar için dışarı çıktıkları görüldü. Kentteki bazı pazar yerlerinde kısmi yaya hareketliliği yaşanıyor.

Şanlıurfa'da ise şehrin bazı noktalarında kısmen yoğunluk gözlemlendi.

Malatya'da ise işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluğun bir nebze arttığı görülüyor.

Benzer durumun yaşandığı diğer illerde ise kent merkezlerindeki yoğunluk azaldı.

Erzurum'da bazı banka şubeleri alışveriş alanlarının olduğu Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı, Yakutiye Kent Meydanı ve Çifte Minareli Medrese gibi yerlerde az da olsa hareketlilik yaşandı.

Kars'ta da turistlerin yoğun olarak gezdiği tarihi Kars Kalesi ve diğer tarihi noktalar boş kalırken, ramazan yoğunluğu kısmen de olsa yaşandı.

Erzincan, Ardahan, Tunceli, Iğdır ve Ağrı'nı en işlek noktalarında yine benzer görüntüler ortaya çıktı.

Van'da koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmaması nedeniyle kentin en işlek mevkilerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele caddeleri ile Beşyol Meydanı boş kaldı.

Bitlis'te Ulu Cami Meydanı, Muş'ta İstasyon ve Hakkari'de Bulvar caddeleri de vatandaşların evden kalması nedeniyle sakin bir gün geçiriyor.

İç Anadolu'da kent merkezlerinde sakinlik hakim

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Kayseri, Sivas, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale'de vatandaşlar "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuyor.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kısmen de olsa hareketlilik gözleniyor.

Camilerden sık sık vatandaşların evde kalmaları yönünde anonslar yapılıyor.

Sivas'ta koronavirüs nedeniyle vatandaşların "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyduğu görülüyor. Kamusal alanlarda maskesiz gezmenin yasaklandığı kentte polis ekipleri maske kontrolü yapıyor.

Nevşehir'de bazı cadde ve iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle kent merkezinde sakinlik hakim. Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu banka önlerinde görevlilerce zaman zaman sosyal mesafe uyarısı yapılıyor.

Niğde'de ise Ömer Halisdemir Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluk görülmezken kent genelinde vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadıkları gözlendi.

Kırşehir'de başta Cacabey ve Ahi Evran Külliyesi meydanları olmak üzere işlek meydan ve caddelerde normalin altında bir yoğunluk yaşanıyor.

Yozgat'ta kentin en işlek caddesi olan Lise Caddesi en sakin günlerini yaşıyor. Polis ekipleri anonslarla vatandaşı evde kalmaları yönüde uyarıyor.

Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı ile park ve bahçeler boş kaldı. İnsanlar alınan önlemlere genelde uyarak evlerinde kalmayı tercih ediyor. İş yerlerinin bulunduğu bazı caddelerde gün içerisinde küçük yoğunluklar oluşabiliyor.

Konya'da yılın her mevsimi yoğun ziyaretçi alan Mevlana Meydanı, Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı ve Kültür Park, bugün de tarihinin en sakin günlerinden birini yaşadı.

Kentin çeşitli noktalarında görev yapan polis ekipleri denetimlerini sürdürdü, genellikle bankaların önünde biriken az sayıda vatandaşa uyarılarda bulundu.

Afyonkarahisar'da "Evde kal" çağrılarına uyulduğu ve kent genelinin sakin olduğu gözlenirken, Karaman kent merkezinde önemli cadde ve sokaklardaki sessizlik sürüyor.

Aksaray'daki işlek caddelerde de vatandaşlar sokağa çıkmayarak "Evde kal"?çağrısına uymaya devam ediyor.

Antalya ve Muğla'daki sahiller ile meydanlar sakin

Antalya'da havanın güneşli olmasına rağmen "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğundan sahiller ve meydanlar boş kaldı. Daha önce bahar aylarında her gün binlerce kişinin akın ettiği dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile plajlarda sessizlik hakim. Şehrin işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Kazım Özalp caddelerinde az sayıda kişinin bulunduğu görüldü.

Muğla kent merkezi ile turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de de "Evde kal" uyarısına büyük oranda riayet edildi. Genelde kalabalık olan meydanlar, caddeler, sahil ve yürüyüş yollarındaki tenhalık göze çarptı.

Isparta ve Burdur kentlerinde de vatandaşların çoğunun evde kalmayı tercih ettiğinden cadde ile sokaklarda az sayıda kişinin bulunduğu gözlendi.

Trakya'da "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor

Edirne'de alınan tedbirlerle vatandaşların büyük çoğunluğunun evlerinde kaldığı görüldü.

Selimiye Meydanı ve çevresinde sakinlik gözlendi. Kentin en işlek noktasındaki Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde hafta başı olması dolayısıyla banka şubeleri ve fatura ödeme noktalarının önünde yoğunluk oluştu.

Kırklareli'nde hafta başı olması dolayısıyla cadde ve sokaklarda hafta sonuna göre hareketliliğin biraz arttığı görülüyor.

Özgürlük ve Demokrasi ve Cumhuriyet meydanları ile İstasyon Caddesi'nde sessizlik hakim.

Tekirdağ'da kentin en işlek yerlerinden olan Hükümet Caddesinde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor.

Koronavirüs tedbirlerine büyük oranda uyulan kentte sokağa çıkanların sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.

Bursa ve çevre illerde "Evde kal" çağrısına büyük ölçüde uyuluyor

Bursa'da, salgın öncesinde yoğunluğun olduğu bölgelerde güneşli havaya rağmen gün sakin geçiyor. Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluk yaşanmıyor.

Eskişehir'de normalde yoğunluğun görüldüğü Şair Fuzuli Caddesi, İsmet İnönü ve İki Eylül caddelerinde halkın büyük oranda evden çıkmaması nedeniyle sakinlik hakim oldu.

Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı ile Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay caddeleri gibi bölgelerde de insan yoğunluğunun en az seviyede olduğu gözlendi.

Çanakkale'de haftanın ilk günü olmasına rağmen Çarşı Caddesi ile Demircioğlu Caddesi sessiz kaldı.

Yalova'da sahil şeridi başta olmak üzere 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi'nde iş yerlerinin tamamına yakınının kapalı tutulduğu, araç ve yaya hareketliliğinin ise çok az olduğu görüldü.

Kütahya'da ise Cumhuriyet Caddesinde banka işlemleri ve diğer işleri için az sayıda vatandaş bulunuyor. Şehir merkezindeki diğer noktalarda ise sakinlik dikkati çekiyor.

Bilecik'te de salgın öncesi yoğunluğun yaşandığı Atatürk Bulvarı ile Tevfik Bey Caddesi başta olmak üzere kent genelinde sakinlik yaşanıyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Sakarya'yı da kapsayan 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesine rağmen vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı görüldü.

"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulurken, bankadaki işlerini halletmek ve ramazan dolayısıyla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, kentin normal zamanda en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Demokrasi Meydanı ve Dar Sokak'ta kısmen yoğunluğa neden oldu.

Kocaeli'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin normal zamanda en işlek güzergahını oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde kısmen yaya ve araç yoğunluğu yaşandı.

Kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanında sakinlik yaşansa da bankadaki işlemleri ve market alışverişi için evlerinden çıkanlar, Yürüyüş Yolu ve civarında kısmi yoğunluk oluşturdu.

Karabük merkez ve ilçelerinde, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, dışarıdakilerin neredeyse hepsinin maske taktığı görüldü.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve zaman zaman yaya yoğunluğu yaşanan Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Düzce'de vatandaşların güneşli havaya rağmen evde kalmayı tercih ettiği gözlendi. İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkının şerit ve bariyerlerle kapatılmasının ardından kent merkezinde sessizlik hüküm sürüyor. Kentin normal zamanda en işlek cadde ve sokakları büyük oranda boş kaldı.

Bolu'nun normal zamanda en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi, Atatürk Orman ve Karaçayır parklarında havaların sıcak olmasına rağmen vatandaşları "evde kal" çağrısına büyük ölçüde uyduğu görüldü.

Zonguldak'ta insanların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, sokaktakilerin büyük kısmının da maske taktığı görüldü.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile Madenci Anıtı önü boş kalırken, park ve sahillerde de sessizlik hakim oldu.

Bartın'da vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların da maske kullandığı görüldü.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken, işi olmayan vatandaşların buraya girmesine izin verilmiyor.

Karadeniz genel olarak sakin

Samsun'da kentin normalde kalabalık bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Kurtuluş Yolu, Mecidiye Caddesi ve Saathane Meydanının yanı sıra işlek cadde ve sokaklarda az sayıda insan ve araç trafiği yaşanıyor.

Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda yaya trafiği bulunmazken kısmen araç yoğunluğu bulunuyor.

Çorum'un işlek noktalarından Gazi ve İnönü Caddesi ile Hürriyet Meydanında kısmi araç ve yaya yoğunluğu olduğu gözlendi.

Kastamonu'da ise her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı en sakin günlerini yaşıyor. Kentin tarihi Nasrullah Meydanında ise yer yer yoğunluk yaşandığı görülüyor.

Tokat, Sinop ve Amasya'da da sokak ve meydanlar sessiz günlerini yaşıyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler kapsamında büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.

Trabzon kent merkezindeki cadde ve sokaklarda az da olsa araç ve yaya trafiği oluşurken Ordu'da Köprübaşı ve Demokrasi meydanlarında sessizlik hüküm sürüyor.

Süleyman Felek Caddesi ve sahil kesiminde kısmen insan hareketliliği gözlemlenen kentte polis ve bekçiler, sosyal mesafe denetimi yapıyor.

Gümüşhane'de 15 Temmuz Zafer Meydanı, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile Fatih Parkı, Giresun'da Atatürk Meydanı, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Artvin'de Atapark Meydanı ve Kültür Sokağı'nda geçmişe oranla sakin bir gün yaşanıyor.

Doğu Akdeniz'de "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Adana'da Atatürk Caddesi, Ziyapaşa, Gazipaşa ve Mithat Özsan bulvarları ile Uğur Mumcu Meydanı'nda sakinlik hakim oldu, Atatürk ve Merkez parklar ise boş kaldı.

Hatay'da, Şehit Ömer Halisdemir ve Cumhuriyet meydanları ile Atatürk Caddesinin sakin olduğu görüldü.

Mersin'de Cumhuriyet Meydanı ve 3 Ocak Atatürk Meydanı'ndaki sessizlik sürdü. Sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı ile İnönü Bulvarındaki araç trafiğinin, haftanın ilk iş günü olması sebebiyle önceki günlere oranla arttığı gözlendi. Kıyı bandındaki yürüyüş yolu ve oturma alanları ise sakinliğini korudu.

Osmaniye'de de en işlek bölgeler olan Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile meydanlar boş kaldı.