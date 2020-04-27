Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika
Son Dakika›Güncel›Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika
Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndan detaylar ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına Antalya'da büyük oranda uyuluyor.
AntalyaCumhuriyet Meydanı'ndan detaylar ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde KalTürkiye" çağrısına Antalya'da büyük oranda uyuluyor. Cumhuriyet Meydanı en sakin günlerini yaşıyor.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
28.04.2020 00:58:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika