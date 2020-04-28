Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika
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Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Şehir merkezindeki cadde ve sokaklardaki sakinlik Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor SİİRT - Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Şehir merkezindeki cadde ve sokaklardaki sakinlik
Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
SİİRT - Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
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28.04.2020 23:49:40. #1.13#
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