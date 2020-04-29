Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

İstanbul'da, Fatih, Eyüpsultan ve Bakırköy'ün işlek meydanlarında sessizlik hakim.

Esnaftan ve Fatih'teki pazar yerinden alışveriş yapan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Pazar girişinde zabıta vatandaşlara maske dağıttı, alana girenlerin ellerine dezenfektan sıktı.

Florya'da da bazı vatandaşların spor yaptığı, en işlek yerlerden Beyoğlu ve Beşiktaş'ta ise yoğunluk yaşandığı görüldü.

Polis ve zabıta ekipleri, sahilde bulunan ve sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı. Trafikte ise zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar ve Kadıköy başta olmak üzere ilçelerin meydanları ve ana caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Başkentte meydan ve caddeler boş kaldı

Başkent Ankara'da meydan, cadde ve parklarda yaya ve araç yoğunluğu düşük seviyede kaldı. Dışarı çıkan vatandaşların ise maske ve siperlik taktığı, sosyal mesafe kuralına çoğunlukla riayet ettiği gözlendi.

Şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve Kurtuluş Parkı'nda sessizlik hakim oldu, bu alanlar kuşlara kaldı.

Gıda, giyim, inşaat malzemesi dükkanlarının bulunduğu bölgelerin ise diğer yerlere oranla kısmen daha kalabalık olduğu görüldü.

Alışveriş yapmak için semt pazarlarına ve marketlere giden vatandaşlar ise buralara sırayla alındı.

Şehrin belirli noktalarında maske ve eldivenle görev yapan polis ekipleri, sokak ve caddelerdeki vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için ikaz etti, araçlardaki vatandaşların ateşini ölçtü.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan yaş grubundakilere yönelik denetimler de sürdürüldü.

Ege sakin

Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'de hava sıcaklığının artmasına rağmen sakinlik gözlendi.

Pazar ve çarşılarda kısmen yoğunluk yaşanırken polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini artırdı.

Aydın'da İstasyon Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ve Sevgi Yolu'nda önceki günlere göre hareketlilik artmasına karşın turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde de "Evde kal" çağrıları vatandaşlardan karşılık buldu.

Manisa'da işlek cadde ve meydanlarda kısmi yoğunluk gözlendi, Denizli'de "Evde kal" çağrılarına mümkün olduğunca riayet edildi.

Uşak'ta da güzel hava dolayısıyla diğer günlere nazaran kısmi yoğunluk görüldü.

Doğu Akdeniz'de vatandaşlar "evde kaldı"

Adana'da Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları, Ziyapaşa Bulvarı, Atatürk Caddesi ve Merkez Park ile Atatürk Parkı boş kaldı.

Mersin'de, sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı ve İnönü Bulvarı'nda araç trafiğinin önceki günlere oranla yoğun olduğu gözlenirken, kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı ve 3 Ocak Atatürk Parkı'nda sakinlik hakim oldu.

Hatay'da da kentin en işlek yerlerinden Atatürk Caddesi ve tarihi Uzun Çarşı'nın sessizliği dikkati çekti.

Osmaniye'de, Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları boş kaldı.

Turizm merkezlerinde plajlar boş

Turizmin başkenti Antalya'da, girişlere kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajları, park ve mesire alanları boş kaldı. Kazım Özalp Caddesi'nde bazı dükkanların kapalı olmasına rağmen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça, Ula ile merkez ilçe Menteşe'de eskiden yoğun olan meydanlar, sahil ve yürüyüş yolları, ünlü plajlar en sakin günlerini yaşadı. Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda kısmen yoğunluk olduğu görüldü.

Isparta ve Burdur'da, cadde ve sokaklarda alışveriş yapmak için dışarı çıkanlar haricinde yoğunluk gözlenmedi.

Bursa ve çevre illerde "Evde kal" çağrısına büyük ölçüde uyuldu

Bursa'da 700 yıldır ticaretin merkezi konumunda bulunan tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluk gözlenmedi.

Eskişehir'de Şair Fuzuli Caddesi, İsmet İnönü ve İki Eylül caddelerinde halkın büyük oranda "Evde kal" çağrılarına uymasından dolayı sakinlik yaşandı.

Balıkesir'de de salgın öncesi ticaretin yoğun olduğu hareketli yerlerde sakinliğin hakim olduğu görüldü.

Çanakkale'de, Çarşı ve Demircioğlu caddelerinde az sayıda kişi gözlenirken, vatandaşların en çok gezdiği kordon bölgesi ise boş kaldı.

Kütahya ve Yalova'da da önceden yoğunluk yaşanan bölgelerdeki sakinlik dikkati çekti.

İç Anadolu'da kent merkezlerinde sakinlik hakim

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde sıcak havanın da etkisiyle kısmen de olsa hareketlilik gözlendi.

Sivas'ta, "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuldu, dışarı çıkan vatandaşlar ise maskelerini taktı.

Nevşehir'de, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu banka önlerinde görevlilerce zaman zaman sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

Niğde kent genelinde de vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaya özen gösterdiği görüldü.

Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale'de de vatandaşlar alınan önlemlere büyük oranda uyarak evlerinde kalmayı tercih etti.

Konya'da yılın her mevsimi yoğun ziyaretçi alan Mevlana Meydanı, Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı ve Kültür Park, en sakin günlerini geçirdi.

Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da da "evde kal" çağrılarına uyulduğu ve kentlerin genelde sakin olduğu gözlendi.

Doğu ve Güneydoğu'da çağrıya uyuluyor

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Bölge illerinde normalde yoğunluğun yaşandığı kent meydanları ile cadde ve sokaklarda uygulanan tedbirler ve denetimlerle sakinlik görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri, sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.

Gaziantep'te, kentin en turistik yeri Gaziantep Kalesi civarı başta olmak üzere işlek caddelerde vatandaşların çeşitli ihtiyaçlar için dışarı çıktıkları görüldü. Kentteki bazı pazar yerlerinde kısmi yaya hareketliliği yaşandı.

Şanlıurfa'da da normal zamanlarda yoğun olan bazı caddelerde eskiye oranla sessizlik hakim oldu.

Malatya'da, işlek cadde, sokak, meydan ve parklarda yoğunluğun eskiye oranla azaldığı gözlemlendi, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te insan ve trafik yoğunluğu ciddi oranda azaldı.

Erzurum'un en işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi, Çifte Minareli Medrese ile Yakutiye Kent Meydanı ve civarı en sakin günlerini yaşıyor.

Ardahan'da Kongre Caddesi, Milli Egemenlik Parkı, Kars'ta ise Cumhuriyet Meydanı, Faikbey ve Kazımpaşa caddeleri vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymasıyla sessizliğe büründü.

Ağrı, Iğdır, Erzincan ile Tunceli'de ise cadde ve sokaklarda zaman zaman hareketlilik yaşansa da dışarı çıkan vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

Van'da ana cadde ve meydanlar boş kaldı, ara sokaklar ve semt pazarlarında kısmi yoğunluk yaşandı.

Hakkari'de çağrılara büyük oranda uyuldu, polis ekipleri megafonla anons yaparak 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altındakilerin evden çıkmamasını istedi.

Muş'ta da ana caddelerde belli saatlerde uygulanan araç ve yaya kısıtlaması etkili oldu.

Bitlis'te de kısmen yoğunluğun yaşandığı bölgelerde polis ekipleri vatandaşların evlerine dönmelerini istedi.

Trakya büyük oranda sakin

Edirne'de vatandaşların büyük çoğunluğu evlerinde kalıyor. Selimiye Meydanı ve çevresi ile Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde haftanın ilk gününe oranla hareketlilik azaldı.

Kırklareli'nde ise hava sıcaklıklarının artmasıyla geçen haftalara göre insan ve araç hareketliliğinde artış gözlense de vatandaşların büyük bölümünün maske takmaya ve sosyal mesafeye uymaya özen gösterdiği gözlendi.

Tekirdağ'da, kentin işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşandı, sokağa çıkanların sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı görüldü.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz

Sakarya'nın en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı ile Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik yaşanıyor.

Kocaeli'de, Yürüyüş Yolu ve çevresinde zaman zaman kısa süreli yaya yoğunluğu yaşansa da Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları, Cumhuriyet parkı ile Kent Meydanı'nda sakinlik sürüyor.

Düzce ve Bolu'da zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşlar evde kalmayı tercih ediyor.

Karabük'te de vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih ederken, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini geçiriyor.

Zonguldak ve Bartın'da da vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı gözleniyor.

Karadeniz'de vatandaşlar "evde kaldı"

Trabzon'da Atatürk Alanı, Meydan Parkı ile şehrin en işlek cadde ve sokaklarından Uzun Sokak ile Kunduracılar Caddesi'nde sakinlik hakim. Banka şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde ise hareketlilik gözleniyor.

Ordu'da, Demokrasi ve Köprübaşı meydanları boş kalırken, kentin işlek caddelerinde ise kısmen yaya hareketliliği gözlendi.

Güneşli hava nedeniyle kısmi hareketlilik görülen Giresun, Rize ve Gümüşhane'de de vatandaşlar büyük ölçüde "Evde kal" çağrılarına uydu.

Samsun'da normal günlerde yoğunluk yaşanan Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Anıtı ve Bandırma Vapuru'nda hareketliliğin azaldığı görüldü.

Kastamonu'da her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı en sakin günlerini yaşadı.

Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda kısmen araç ve yaya yoğunluğu gözlendi.

Çorum, Sinop Amasya'da da vatandaşlar önceki günlere oranla zaman zaman yoğunluk oluşturdu.