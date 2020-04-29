İlçe merkezinde hakim olan sakinlik

Bodrum Kalesi ve limanındaki sessizlik

Bodrum Belediye Meydanı ve yürüyüş yolundaki sakinlik

Asgari düzeyde trafikte ilerleyen araçlar

Kumbahçe, Paşatarlası ve İçmeler Plajları'ndaki sessizlik MUĞLA - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça, Ula ile merkez ilçe Menteşe'de eskiden yoğun olan meydanlar, sahil ve yürüyüş yolları, ünlü plajlar en sakin günlerini yaşadı. Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda kısmen yoğunluk olduğu görüldü.