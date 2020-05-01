Ahi Evran ve Cacabey Meydanları ile kent merkezindeki işlek caddelerden görüntüler KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir'de "evde kal" çağrısına bugün de uyuldu. Sağanak yağmur, sokağa çıkanların sayısını azaltmaya katkısı oldu. Ahi Evran ve Cacabey Meydanları ile kent merkezindeki işlek caddelerde sakinlik yaşandı. Sokağa çıkan bazı vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi. Kırşehir Belediyesi, sıcakların artmasıyla belirli aralıklarla hoparlörlerden sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı.