Son Dakika › Güncel › Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika
Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
7 saat önce
Ahi Evran ve Cacabey Meydanları ile kent merkezindeki işlek caddelerden görüntüler KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir'de "evde kal" çağrısına bugün de uyuldu.
Ahi Evran ve Cacabey Meydanları ile kent merkezindeki işlek caddelerden görüntüler KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir'de "evde kal" çağrısına bugün de uyuldu. Sağanak yağmur, sokağa çıkanların sayısını azaltmaya katkısı oldu. Ahi Evran ve Cacabey Meydanları ile kent merkezindeki işlek caddelerde sakinlik yaşandı. Sokağa çıkan bazı vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi. Kırşehir Belediyesi, sıcakların artmasıyla belirli aralıklarla hoparlörlerden sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 06:03 Kaynak: AA
Son Dakika Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak Hilal Altınbilek "Estetik güzeli" haberlerine ilk kez yanıt verdi: Burnum ve dişlerimde estetik var Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem' şarkısını dinlerdi Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti Ünlü model karantinada da boş durmadı! Yeni koleksiyonunu evden tanıttı Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti