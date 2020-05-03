Yurt genelinde

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu büyükşehirler ve Zonguldak'ta cadde ve sokaklar boş kalırken kısıtlamanın dışında kalan kentlerde de "Evde kal" çağrısına uyuldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'in aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta kentlerin işlek caddeleri, bulvarları ve meydanlarına sessizlik hakim oldu.

İç Anadolu'da sessizlik

Kısıtlama dışında kalan illerden Sivas'ta vatandaşlar yağışlı havanın da etkisiyle evlerinde kalmayı tercih ederken maskesiz gezmenin yasaklandığı kentte kurallara riayet ediliyor.

Niğde'de Ömer Halisdemir ile Cumhuriyet Meydanlarının sakin olduğu, kent genelinde vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadıkları gözlendi.

Yozgat'ta ise Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kentin en işlek noktası Lise Caddesi en sakin günlerinden birini yaşadı.

Nevşehir'de vatandaşlar iki gündür etkili olan yağışlı havanın da etkisiyle sokağa çıkmıyor. Kent merkezindeki işlek caddelerin trafiğe kapatılması uygulaması sürerken, araç yoğunluğu da yaşanmadı.

Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı, park ve bahçeler boş kaldı. Vatandaşlar alınan önlemlere genelde uyarak evlerinde kalmayı tercih ediyor.

Aksaray'daki işlek caddelerde de vatandaşlar sokağa çıkmayarak, "Evde kal"? çağrısına uymaya devam ediyor.

Kırşehir'de Cacabey ve Ahi Evran meydanlarıyla bağlı işlek caddelerde yağışlı havanın da etkisiyle çok fazla yoğunluk gözlenmedi.

Karaman ve Çankırı'da da vatandaşların çağrılara büyük oranda uyduğu görüldü.

Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Havanın güneşli olduğu Rize'de, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile bazı sokaklarda az da olsa hareketlilik yaşanıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda ise sessizlik hakim.

Giresun'da halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerden Atatürk Meydanı alınan önlemlerin etkisiyle sakinliğini korurken Gazi Caddesi'nde ise hareketlilik yaşanıyor.

Gümüşhane ve Artvin'de de hafta sonu olmasına rağmen sessizlik hüküm sürüyor.

Düzce'de bankalar ve iş yerlerinin bulunduğu, normal zamanlarda insan ve araç yoğunluğunun en fazla olduğu İstanbul Caddesi'nin bariyerle kapatılmasının ardından ekiplerin denetimleri sürüyor. Şerit ve bariyerlerle kapatılan şehrin simge noktaları Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nda da sakinlik hakim oldu.

Bolu'da vatandaşların, normal zamanda yoğun olarak kullandığı İzzet Baysal Caddesi, Atatürk Orman Parkı, Karaçayır Parkı gibi alanlarda yapılan uyarılara uyduğu ve zorunlu haller dışında sokağa çıkmadığı gözlemlendi.

Karabük'te vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların ise büyük çoğunluğunun maske ve eldiven taktığı görüldü.

Bartın'da hafta sonu olmasına rağmen vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları görüldü. Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatıldı.

Kastamonu'da her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı en sakin günlerini yaşıyor.

Çorum, Sinop ve Amasya'da da vatandaşların büyük oranda "evde kal" çağrısına uyduğu görüldü.

Marmara'da sessizlik hakim

Çanakkale'de vatandaşların büyük bölümü "Evde kal" çağrılarına uydu. Çarşı Caddesi ile Demircioğlu Caddesi sessiz kaldı. Kentte dün geceden itibaren etkili olan sağanak ile sokaklarda sessizlik yaşandı.

Yağışın etkili olduğu Bilecik'te kentin işlek alanları olan Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı ve Tevfik Bey Caddesi de tedbirler kapsamında sessiz kaldı.

Yalova'da tedbirler kapsamında yasaklanan sahil şeritleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi gibi noktalar sakin bir gün geçiriyor. Ayrıca kentte komşu büyükşehirlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması nedeniyle kara yollarındaki trafik hareketliliğinde de düşüş gözlendi.

Edirne'de, çiseleme şeklinde başlayan yağış ve serin hava nedeniyle cadde ve sokaklar boş bir görüntü oluşturdu.

Kent merkezi, Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde sakinlik gözlendi. Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor, vatandaşların ateşi ölçülüyor.

Kırklareli'nde hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle sessizlik hakim oluyor. Özgürlük ve Demokrasi, Cumhuriyet ile Yayla meydanlarında araç ve insan trafiğinin az düzeyde olduğu görüldü.

Kırklareli Belediyesi ise vatandaşların evde kalmaları ve sosyal mesafeye uymaları için reklam panolarına karikatür resimler yerleştirdi.

Ege'de sokaklar sakin

Kütahya'da da salgın öncesi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddelerde sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Afyonkarahisar'da "Evde kal" çağrılarına uyulduğu ve kent genelinin normal zamana oranla sakin olduğu gözleniyor.

Uşak'ta, en işlek caddelerden İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım caddelerinin hafta sonuna olmasına rağmen sakin olduğu görüldü.

Akdeniz'de sakinlik sürüyor

Burdur'da vatandaşların normal zamanlarda ilgi gösterdiği Cumhuriyet Meydanı, Atatürk ve İstasyon Caddeleri büyük oranda boş kaldı.

Isparta'da da özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı ile Mimar Sinan Caddesi'nde sakinlik yaşanıyor. Yağmurun da etkili olması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Osmaniye'de ise Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının tenha olduğu görüldü.

Doğu ve Güneydoğu da çağrılara uyuyor

Hakkari'de görevlilerin "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyulurken, polis ekipleri megafonla anons yaparak 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altındakilerin evden çıkmamasını istedi.

Muş'ta da ana caddelerde belli saatlerde uygulanan araç ve yaya kısıtlaması nedeniyle kent meydanı ve sokaklar boş kaldı.

Bitlis'te de bazı bölgelerde kısmi yoğunluk yaşandı. Polis ekipleri vatandaşların evlerine dönmeleri konusunda anons yaptı.

Siirt, Batman, Şırnak, Bingöl ve Elazığ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Adıyaman ve Kilis'te de yaya ve araç trafiği önceki günlere göre azalırken, bazı iş yerlerinin de bugün kapalı olduğu görüldü.

Kars'ta Kazım Karabekir ve Faikbey Caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı, vatandaşların çağrılara uymasıyla boş kaldı.

Ardahan'da ise Kongre Caddesi ve Milli Egemenlik Parkı başta olmak üzere kent genelinde yoğunluk en düşük seviyeye ulaştı.

Ağrı'da Yeni Van, Kağızman ve Erzurum caddelerinde de sessizlik hakim. Dışarı çıkan vatandaşlar da polisler tarafından ateşi ölçüldükten sonra Cumhuriyet Caddesi'ne alınıyor.

Erzincan'da da alınan tedbirler kapsamında Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'na araç girişleri 12.00-16.00 saatleri arasında polis gözetiminde yapılıyor. Yaya geçişine ise vatandaşların ateşi ölçülüp kimlik kontrolü yapıldıktan sonra izin veriliyor.