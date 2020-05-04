Balıkesir'de kent merkezinin normalde yoğun olduğu 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Valilik çevresi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Bandırma Caddesi, İl Sağlık Müdürlüğü mevkisi ve Rüzgar Caddesi'nde sükunet gözlendi.