Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - BALIKESİR - Son Dakika
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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - BALIKESİR
6 saat önce
Balıkesir'de kent merkezinin normalde yoğun olduğu 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Valilik çevresi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Bandırma Caddesi, İl Sağlık Müdürlüğü mevkisi ve Rüzgar Caddesi'nde sükunet gözlendi.
Balıkesir'de kent merkezinin normalde yoğun olduğu 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Valilik çevresi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Bandırma Caddesi, İl Sağlık Müdürlüğü mevkisi ve Rüzgar Caddesi'nde sükunet gözlendi.
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4.05.2020 19:32:05. #1.13#
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