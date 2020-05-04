Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika

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Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Mersin'in işlek alanlarından olan Cumhuriyet Meydanı'nın boş görüntüsü Boş park ve caddeler Sahilin boş görüntüleri MERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Mersin'in işlek alanlarından olan Cumhuriyet Meydanı'nın boş görüntüsü
Boş park ve caddeler
Sahilin boş görüntüleri
MERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Mersin'in işlek alanlarından olan Cumhuriyet Meydanı'nın boş kaldığı gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 03:18 Kaynak: AA
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