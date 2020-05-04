Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığınca salgınla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması tamamlanması ile bazı kentlerde haftanın ilk gününde alışverişe çıkanlar nedeniyle bazı noktalarda kısmi hareketlilik yaşandı.

Osmaniye'de Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının boş olduğu görüldü.