Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığınca salgınla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması tamamlanması ile bazı kentlerde haftanın ilk gününde alışverişe çıkanlar nedeniyle bazı noktalarda kısmi hareketlilik yaşandı.

Ardahan'da Kongre Caddesi ve Milli Egemenlik Parkı başta olmak üzere kent genelinde yoğunluk en düşük seviyeye ulaştı.

Polislerin sosyal mesafenin korunmasına yönelik anons yaptığı kentte, sokağa çıkanların büyük çoğunluğunun maske taktığı gözlendi.