Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda katıldı. Meydan, cadde ve parklardaki yaya ve araç yoğunluğu düşük seviyede kaldı.

Dışarı çıkan vatandaşların ise maske ile siperlik taktığı, sosyal mesafe kuralına genelde riayet ettiği gözlendi.

Şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Sıhhiye ve Anadolu meydanlarında kalabalığın az olduğu görüldü.

Gıda, giyim, inşaat malzemesi dükkanlarının bulunduğu Ulus Meydanı'nın ise diğer yerlere oranla kısmen daha kalabalık olduğu gözlendi. Alışveriş yapmak için semt pazarlarına ve marketlere giden vatandaşlar, sırayla pazara ve marketlere alındı.

Ticari taksi şoförleri de taksilerdeki tek-çift kısıtlamasının gece yarısı itibariyle son bulmasıyla, araçlarının başına geçerek iş başı yaptı.

Şehrin belirli noktalarında maske ve eldivenle görev yapan polis ekipleri, sokak ve caddelerdeki vatandaşları "sosyal mesafe" kuralına uymaları için ikaz ediyor, araç içindekilerin ateşini ölçüyor.

Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik denetlemeler de sürüyor.

İstanbul'da bazı noktalarda trafikte artış gözlendi

İstanbul'da önceki günlere göre daha fazla insanın dışarıya çıktığı, trafikte de bazı noktalarda artış yaşandığı görüldü.

Kentte vatandaşların alışveriş yapmak için otobüs, vapur ve özel araçlarıyla geldiği Eminönü'nde bazı noktalarda kalabalıklar oluştu. Vatandaşların büyük çoğunluğu maske takarak dışarıya çıkarken, metrobüs, vapur ve minibüslerdeki tenhalıksa sürdü.

Duraklarda sosyal mesafe gözetilerek araç beklenirken, banka şubelerinin önlerinde de sosyal mesafeye uyuldu.

Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane, Şişli ve Eyüpsultan'da "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor. Kentin en kalabalık yerlerinden Taksim ve İstiklal Caddesi de tenha günlerini yaşıyor.

Kentte trafik yoğunluğu sabah işe gidiş saatlerinde yüzde 17'lere ulaşırken, TEM ve D-100 kara yolunda trafik akışının hızlı olduğu gözlendi.

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yönünde akıcı bir yoğunluk yaşanırken, Tuzla Köprülü Kavşak'taki kontrol noktasının İstanbul ve Gebze yönünde de hafif yoğunluk oluştu.

Ege'de sessizlik büyük oranda sürüyor

Kovid-19 salgını nedeniyle başlatılan "Evde kal" kampanyasına İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'ta vatandaşlar büyük oranda uyum sağlamaya devam ediyor.

Haftanın ikinci gününde İzmir'in cadde, sokak ve meydanları kısmen yoğunluk yaşadı. Taksilerin trafiğe çıkışlarına getirilen sınırlamanın kaldırılmasının ardından kentin en yoğun merkezlerinden olan Konak, Kordon, Kahramanlar, Smyrna Kavşağı, İkiçeşmelik, Üçyol, Alsancak Garı gibi noktalarda diğer günlere oranla kısmi trafik yoğunluğu yaşandı.

Cadde, sokak ve meydanlarda, sosyal mesafe ve maske kurallarına genel olarak uyduğu gözlemlendi.

Aydın'da İstasyon Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ve Sevgi Yolu'nda önceki günlere göre yoğunluk hakim oldu.

Kısmi yoğunluğun yaşandığı Manisa'nın Mustafa Kemal Paşa ve 8 Eylül caddelerinde de polis ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafeye uyulması konusunda sık sık uyarıda bulunuyor.

Denizli'de ise vatandaşların "Evde kal" çağrılarına kısmen uyduğu, özellikle 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki banka ve ATM'lerin önünde sosyal mesafe gözetilerek yoğunluk oluştuğu gözleniyor.

Uşak ve Afyonkarahisar'da da işlek cadde ve meydanlarda Kovid-19 sessizliği devam ediyor.

Bursa ve çevre illerde son durum

Bursa'da salgın öncesinde yoğunluğun olduğu bölgelerde sakinlik dikkati çekiyor. Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluk yaşanmıyor.

Eskişehir'de İsmet İnönü, İki Eylül ve Hamamyolu caddeleri ile Porsuk Çayı çevresinde hareketliliğin az olduğu gözlendi. Polis, bariyerlerle kapattığı bu bölgeye girişlere, görevlilerce ateşi ölçülen vatandaşların maskelerinin bulunması koşuluyla izin veriyor.

"Evde Kal" çağrılarına Balıkesir'de de büyük oranda riayet edildi. Milli Kuvvetler Caddesi ve Anafartalar Caddesi sabah saatlerinde araç trafiğine açıldı. İşlek noktalardan Ali Hikmetpaşa ve 15 Temmuz Milli İrade meydanları ile Milli Kuvvetler ve Çankaya sokakları sakinliğini koruyor.

Çanakkale'de Demircioğlu ve Çarşı caddeleri ile Kordon Boyu, Kütahya'da Cumhuriyet Caddesi, Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk bulvarları, Bilecik'te Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı, Yalova'da tedbirler kapsamında kullanımı yasaklanan sahil şeritleri başta olmak üzere kent merkezlerinde araç ve yaya trafiğinin az olduğu görüldü.

Turizm merkezleri "Evde kal"anlar nedeniyle sakin

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, girişlere kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajları, park ve mesire alanlarındaki sessizlik sürüyor.

Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi'nin de sakin olduğu, ancak Kazım Özalp Caddesi'nde bazı dükkanların kapalı olmasına rağmen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Market ve bankamatik önlerinde sıra bekleyen vatandaşların, maske takarak sosyal mesafe kuralına uydukları, kurulan pazar yerlerinde de yoğun önlem alındığı gözlendi.

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça, Ula ile merkez ilçe Menteşe'de eskiden yoğun olan meydanların, sahil ve yürüyüş yollarının, ünlü plajların boş olması dikkati çekti. Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda vatandaşların alışveriş yaptığı görüldü.

Isparta ve Burdur'da, cadde ve sokaklarda aşırı yoğunluk olmağı belirtildi.

İç Anadolu'da "Evde kal" çağrıları karşılık buldu

Konya, Karaman, Aksaray Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Kırşehir'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuyor.

Konya'da yılın her mevsimi yoğun ziyaretçi alan Mevlana Meydanı, Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı ve Kültür Park, salgın dolayısıyla büyük oranda boş kaldı.

Kentin çeşitli noktalarında banka şubeleri ve marketlerin önünde kısmi yoğunluk oluştu. Polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Afyonkarahisar'da "Evde kal" çağrılarına uyulduğu ve kent genelinin normal zamana oranla sakin olduğu gözlenirken, Karaman kent merkezinde önemli cadde ve sokaklardaki sessizlik sürüyor.

Aksaray'daki işlek caddelerde vatandaşlar sokağa çıkmayarak "Evde kal"? çağrısına uymaya devam ederken, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde kısmen de olsa hareketlilik gözleniyor.

Sivas'ta vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih ederken, maskesiz gezmenin yasaklandığı kentte polis ekipleri maske kontrolü yapıyor.

Nevşehir'de yağışlı günlerin ardından havaların yeniden ısınmasıyla kentin bazı işlek cadde ve sokaklarında hareketlilik ve yer yer araç kuyruğu oluştu.

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı ve Lise Caddesi başta olmak üzere park ve bahçeler en sakin günlerini yaşıyor.

Niğde'de Ömer Halisdemir Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Dr. Sami Yağız Caddesi'nde nisbeten yoğunluk gözlendi. Dışarı çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

Kırıkkale'de ve Kırşehir'de de işlek cadde ve meydanlarda, normal zamana kıyasla yoğunluk gözlenmedi.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Sakarya'nın normal zamanda en işlek yerlerinden Uzun Çarşı, Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında yayaların seyrek olduğu görülürken, araç trafiğinde ise kısmen yoğunluk yaşandı.

Kocaeli ve Düzce'de meydan ve caddelerdeki sakinlik sürerken, Bolu'da Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan D-100 kara yolunda araç trafiğinin az olması dikkati çekti.

Karabük'ün cadde ve meydanlarında sessizlik hakim oldu. Sokağa çıkanların büyük kısmı ise maske ve eldiven taktı. Kentin normal dönemde en işlek yerlerinden Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşıyor.

Zonguldak ve Bartın'da vatandaşların normal zamanda yoğun olarak bulunduğu cadde ve parklar da boş kaldı.

Trakya'da "Evde kal" çağrısı karşılık buldu

Edirne'de güneşli havaya rağmen sokaklar boş kaldı. Selimiye Meydanı ve çevresi sakin günlerinden birini yaşıyor.

Kentin en işlek noktası olan Saraçlar Caddesi'nde ise fatura ödeme noktaları ve bankaların önünde hareketlilik gözlendi.

Kırklareli'nde vatandaşların "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyduğu, ancak düne göre hareketliliğin biraz daha arttığı görüldü. Özellikle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda insan ve araç trafiğinde artış yaşandı.

Tekirdağ'da da Kovid-19'la mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor. Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor. Kent merkezindeki PTT şubesinin ve bazı bankaların önünde ise kuyruk oluştu.

Doğu Akdeniz'de vatandaşlar "evde kal" çağrısına uydu

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki "Evde Kal" çağrısına Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de büyük oranda uyulduğu görüldü.

Adana'da Atatürk ve Baraj caddeleri, Ziyapaşa, Gazipaşa ve Mithat Özsan bulvarları ile Uğur Mumcu Meydanı'nda sakinlik hakim oldu, Atatürk ve Merkez parkları ise boş kaldı.

Mersin'de Cumhuriyet Meydanı ve 3 Ocak Atatürk Meydanı'ndaki sessizlik sürdü. Sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı ile İnönü Bulvarı'ndaki araç trafiğinde kısmen hareketlik gözlendi. Kıyı bandındaki yürüyüş yolu ve oturma alanları ise sakinliğini korudu.

Hatay'da Cumhuriyet Meydanı ile Atatürk Caddesi'nin sakin olduğu gözlenirken, Asi Nehri yürüyüş yolları da boş kaldı.

Osmaniye'de Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının sakin olduğu görüldü.

Karadeniz

Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler kapsamında büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.

Trabzon'da merkezindeki cadde ve sokaklarda az da olsa araç ve yaya trafiği oluştu. Özellikle banka ve marketlerin olduğu bazı ana cadde ve meydanlarda hareketlilik gözlendi.

Kent genelinde belirli noktalarda görev yapan polis ekipleri, denetimlerini sürdürürken, diğer yandan vatandaşlara evde kalmaları için uyarıda bulunuyor. Öte yandan ihtiyaçları için sokağa çıkanların büyük oranda maske ve eldiven kullandıkları görüldü.

Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı meydanları sakinliğini koruyor. İş yerleri ve banka şubelerinin bulunduğu Süleyman Felek Caddesi'nde ise kısmen insan hareketliliği gözlendi. Banka önlerinde sıra bekleyen vatandaşlar, görevliler tarafından sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarılıyor.

Giresun, Rize ve Artvin'de ise bazı cadde ve sokaklarda kısmi insan ve araç hareketliliği gözlense de en işlek cadde ve meydanlar geçmişe göre sakin günler geçiriyor.

Samsun'da Cumhuriyet Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yaya trafiğinin az olduğu gözlemlendi. Atatürk Bulvarı'nda ise araç trafiğinde artış gözlenirken, Adnan Menderes Bulvarı'nda yaya ve araç trafiğinde azalma gerçekleşti.

Şehrin belirli yerlerindeki de semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.

Sinop'ta bazı işlek caddelerde yaya ve araç trafiğinde artış yaşandığı görüldü.

Tokat'ın en işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanı ile Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda sakinlik yaşanıyor.

Kastamonu'da her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı en sakin günlerini geçiriyor.

Çorum'daki cadde ve sokaklarda yaya ile araç yoğunluğu göze çarpıyor.

Çankırı'da kentin işlek noktalarından Belediye Meydanı ve Atatürk Bulvarı'nda kısmen araç ve yaya yoğunluğu bulunuyor.

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda kısmen araç ve yaya yoğunluğu gözlendi.

Doğu ve Güneydoğu'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta tedbirler kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Polis ve jandarma ekipleri de sık sık vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.

Bölge illerinde normalde yoğunluğun yaşandığı kent meydanları ile cadde ve sokaklarda uygulanan tedbirler ve denetimler sonucu sakinlik gözlendi.

Erzurum, Kars ve Ardahan'ın en işlek cadde ve meydanları polis ekiplerinin kontrolünde en sakin günlerini yaşıyor.

Polislerin sosyal mesafenin korunmasına yönelik anons yaptığı kentlerde, sokağa çıkanların büyük çoğunluğunun maske taktığı gözlendi.

Ağrı'da Yeni Van, Kağızman ve Erzurum caddelerinde sessizlik hakim oldu. Dışarı çıkan vatandaşlar da polisler tarafından ateşi ölçüldükten sonra Cumhuriyet Caddesi'ne alınıyor.

Erzincan'da da alınan tedbirler kapsamında Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'na araç girişleri 12.00-16.00 saatleri arasında polis gözetiminde yapılıyor. Yaya geçişine ateş ölçümü ve kimlik kontrolü yapılmadan izin verilmiyor.

Van'da kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol Meydanı, vatandaşların duyarlı davranmaları sonucu rağbet görmedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil bandı ve göl kıyılarında anons yaparak vatandaşların evlerinde kalması için uyarı yaptı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te vatandaşlar, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uydu.

Gaziantep'te, özellikle PTT ve banka önlerinde hareketlilik gözlenirken genel olarak evde kalmaya devam edildi. Kentin en turistik yeri Gaziantep Kalesi civarı başta olmak üzere işlek caddelerde vatandaşların çeşitli ihtiyaçlar için dışarı çıktıkları görüldü.

Şehirlerarası seyahat sınırlamasının kaldırıldığı Malatya'da ise şehrin giriş ve çıkışlarında hareketlilik yaşandı.

Şanlıurfa'da da şehrin bazı noktalarında kısmen yoğunluk gözlemlendi.

Benzer durumun yaşandığı diğer illerde ise kent merkezlerindeki yoğunluk azaldı.