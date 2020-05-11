Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü. Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kırşehir'de "evde kal" çağrısına bugün de uyuldu. Ahi Evran ve Cacabey Meydanları ile kent merkezindeki işlek caddelerde sakinlik yaşandı. Sokağa çıkan bazı vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi.