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Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Kırşehir merkez sakin meydan görüntüsü Caddelerin sakinliği Trafikten görüntü KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Kırşehir merkez sakin meydan görüntüsü
Caddelerin sakinliği
Trafikten görüntü KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü. Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kırşehir'de "evde kal" çağrısına bugün de uyuldu. Ahi Evran ve Cacabey Meydanları ile kent merkezindeki işlek caddelerde sakinlik yaşandı. Sokağa çıkan bazı vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 06:46 Kaynak: AA
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