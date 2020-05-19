Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika

Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına yurt genelinde büyük oranda uyuluyor.

Yurt genelinde

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına yurt genelinde büyük oranda uyuluyor.

İçişleri Bakanlığının Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kayseri, Konya, Manisa, Gaziantep, Samsun ve Van ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, son gününde sürüyor.

Bu 15 ilde, sokaklarda görevliler ve kapsam dışındakilerin haricinde kimsenin bulunmasına izin verilmiyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında tutulan büyükşehirlerden Adana'da, Atatürk ve Baraj caddeleri, Gazipaşa, Ziyapaşa, Turgut Özal ve Alparslan Türkeş bulvarları, Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları ile Atatürk Parkı ve Merkez Park'ta sakinlik hakim oldu.

Mersin'de Cumhuriyet Alanı ve Atatürk Meydanı ile sahil bandında sakinlik gözlendi. Kentin bazı noktalarında ise kısmen araç ve yaya yoğunluğunun arttığı görüldü.

Hatay'da Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi ve Asi Nehri yürüyüş yolunda sakinlik dikkati çekti.

Osmaniye'de, Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları boş kaldı.

Turizm merkezlerinde sakinlik hakim

Turizmin başkenti Antalya'da, yaz aylarında her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajları salgın önlemleri kapsamında boş kaldı.

Kentin meydanlarında da hem Kovid-19 tedbirleri hem de sıcak hava nedeniyle vatandaşların evlerinde kalmasıyla sessizlik hakim oldu.

Muğla merkez ve turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye'nin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajları da sakin bir gün geçirdi.

Burdur ve Isparta'da da işlek caddeler boş kaldı, dışarı çıkanlar maske takıp sosyal mesafe kuralına uydu.

Yalova, Kütahya, Bilecik ve Çanakkale'de çağrılara kısmen uyuluyor

Yalova'da, sahil şeritleri ile şehir merkezinde yoğunluk arttı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi gibi noktalarda kısmen hareketlilik yaşandı.

Kütahya'da "Evde kal" çağrılarına büyük ölçüde uyulurken, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk ve Adnan Menderes bulvarlarında kısmı hareketlilik görüldü.

Bilecik'te kentin işlek alanlarında kısmi yoğunluk gözlendi. Emniyet ekipleri vatandaşları maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyma konusunda uyardı.

Çanakkale'de vatandaşların büyük bölümü "Evde kal" çağrılarına uydu.

Trakya'da cadde ve sokaklarda sessizlik

Edirne'de, Selimiye Meydanı ve girişi kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde düne göre sakinlik yaşandı, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kırklareli'nde de genel olarak sessizlik yaşanırken, Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında zaman zaman araç trafiği gözlendi.

Tekirdağ'da, kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç yoğunluğu dikkati çekti.

Doğu ve Güneydoğu'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında valiliklerce hayata geçirilen tedbirlerler sürerken, polis ve jandarma ekipleri de araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.

Vatandaşların genelinin tedbirlere uyması ile bölgedeki söz konusu illerde cadde, sokak, meydan ve parklarda kısmen sakinlik gözlendi.

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da vatandaşların evden çıkmamasıyla en işlek cadde ve meydanlar boş kaldı.

Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi, Havuzbaşı Kent Meydanı, Yakutiye Kent Meydanı'nın sakin olduğu görüldü.

Kars'ta, Kazım Karabekir ile Faikbey cadelerinde kısmi yoğunluk yaşanırken, Cumhuriyet Meydanı ve Kars Kalesi çevresi boş kaldı.

Maskesiz dışarı çıkmanın yasak olduğu Tunceli'de ise kent merkezinde sakinlik gözlendi.

Ağrı'da, önceki günlere oranla yoğunluk kısmen arttı, Ardahan, Iğdır ve Erzincan'da, sakinlik hakim oldu.

Şanlıurfa ve Malatya'da işlek caddelerle bazı market ve pazar yerlerinde, trafik ve yaya yoğunluğu görüldü.

Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te ise işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde önceki günlere oranla yoğunluk yaşandı.

Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuldu

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'de önceki günlere oranla sakinlik gözlendi.

Söz konusu 7 ilde, polis ekipleri, vatandaşları maske kullanmaları, sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

İç Anadolu'da kısmi hareketlilik artışı yaşandı

Kamusal alanlarda maskesiz gezmenin yasaklandığı Sivas'ta, evde kal çağrılarına büyük oranda uyuldu.

Nevşehir'de vatandaşların bir bölümü evde kal çağrısına uyarken, kentin bazı cadde ve sokaklarında araç ve insan yoğunluğu önceki günlere oranla arttı.

Yozgat'ta havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Niğde, Kırıkkale ve Kırşehir'de de yer yer hareketliliğin arttığı gözlendi.

Afyonkarahisar'n işlek meydanları, caddeleri ve sokaklarında sakinlik hakim oldu.

Aksaray'da, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Ulu Cami çevresinde kısmen araç ve yaya yoğunluğunun arttığı görüldü.

Karaman'da, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddelerinde önceki günlere oranla hareketliliğin arttığı gözlendi.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim

Bartın'da, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinde kaldıkları, dışarı çıkanların da maskesiz sokağa çıkma yasağına uydukları görüldü.

Düzce'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla iş yerlerinin büyük oranda kapalı olmasıyla şehir merkezi boş kaldı.

Maske takma zorunluluğunun bulunduğu Karabük'te, işlek yerlerden Kemal Güneş, Menderes, Zonguldak ve Albay Karaoğlanoğlu caddelerinde sessizlik hakim oldu. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve normalde turist hareketliliği yaşanan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşıyor.

Bolu'da, şehrin en işlek adreslerinden İzzet Baysal Caddesi ile Demokrasi ve Kent meydanlarında zaman zaman kısmi yaya yoğunluğu oluştu.

Ege'de "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor

Aydın'da, hava sıcaklıklarının artmasıyla önceki günlere göre az sayıda vatandaşın dışarıda olduğu görüldü.

Denizli'de, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ile şehrin işlek noktalarının boş kaldığı gözlendi.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı Uşak'ta, İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım caddeleri gibi işlek noktalarda vatandaşlar yer yer yoğunluk oluşturdu.

Sinop, Amasya, Tokat ve Çorum'da kısmen yoğunluk yaşandı

Sinop'ta işlek caddeler ve sahillerdeki yaya ve araç trafiğindeki artış gözlendi.

Kastamonu'da, Cumhuriyet Meydanı en sakin günlerini yaşarken, Nasrullah Meydanı'nda vatandaşlar yer yer yoğunluk oluşturdu.

Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda kısmen araç ve yaya yoğunluğu yaşandı.

Amasya'da, Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı'da sakinlik hakim oldu.

Çorum'da kısmi yoğunluk yaşanırken, Tokat'ta vatandaşların "evde kal" çağrısına uyduğu gözlemlendi.

Evde Kal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 02:02 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika

Son Dakika

Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi
TRT'nin TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti         
19:43
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu         
19:27
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı         
19:19
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi         
19:02
WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor         
18:37
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı         
18:36
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu         
18:22
Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı         
18:16
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!         
18:11
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı         
18:01
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu         
17:50
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu         
17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı         
17:31
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı         
17:22
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti         
17:09
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı         
17:00
Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı         
16:48
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı         
16:46
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti         
16:39
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı         
16:37
Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı kısa sürede sildi Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı kısa sürede sildi         
16:33
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti         
16:27
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti         
16:18
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor         
16:05
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu         
15:58
Tek geçim kaynağı olan ineği bataklığa saplanan yaşlı adamın çaresiz bekleyişi yürek burktu! Tek geçim kaynağı olan ineği bataklığa saplanan yaşlı adamın çaresiz bekleyişi yürek burktu!         
15:50
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim         
15:48
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması         
15:19
Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı         
15:16
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2020 20:37:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]