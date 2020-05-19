Bodrum ilçesinden görüntü

Bodrum Belediye Meydanı

İşlek caddelerden görüntü

Yürüyüş yollarındaki sakinlik

Kumbahçe ve Paşatarlası Plajı'ndan görüntü Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına yurt genelinde büyük oranda uyuluyor.

Turizm merkezlerinde sakinlik hakim

Turizmin başkenti Antalya'da, yaz aylarında her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajları salgın önlemleri kapsamında boş kaldı.

Kentin meydanlarında da hem Kovid-19 tedbirleri hem de sıcak hava nedeniyle vatandaşların evlerinde kalmasıyla sessizlik hakim oldu.

Muğla merkez ve turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye'nin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajları da sakin bir gün geçirdi.