Yurt genelinde

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 16, 17, 18 ve 19 Mayıs'ta uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde İstanbul'un bazı noktalarında kalabalık ve trafik yoğunluğu oluştu.

Turizmin ve ticaretin merkezi noktalarından Tarihi Yarımada genelinde alışveriş yoğunluğu yaşanırken, kentin en işlek noktalarından Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de az da olsa insan hareketliliği gözlendi. Yer yer sosyal mesafeye dikkat edilmezken, dışarıya çıkanların çoğunun maske kullandığı görüldü.

Vatandaşlar, gece yarısı başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde ve pazarlarda alışverişe çıktı. Polis ekipleri 18 ve 19 Mayıs'ta 10.00 ile 16.00 saatleri arası market ve bakkalların açık olacağı şeklinde anonslar yaparak vatandaşları yoğunluk oluşturmamaları için uyardı.

Ankara'da insan ve araç yoğunluğu yaşanıyor

Başkent Ankara'da "Evde kal" çağrılarına uymayan vatandaşlar, şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade ve Ulus meydanlarına geldi.

Cadde ve sokaklarda da insan ve araç yoğunluğunun olduğu gözlendi.

Bazı vatandaşların özellikle sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları görüldü. Bankacılık işlemi olanlar ise şubelerin önlerinde sosyal mesafe kuralına dikkat ederek sırada bekledi.

Maske ve eldiven kullanarak görev yapan polis ekipleri, vatandaşları zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları ve maske takmaları yönünde uyardı. Polisler ayrıca vatandaşların ateşlerini de ölçtü.

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik denetlemeler devam ediyor.

Bursa ve çevre illerde son durum

Bursa'da özellikle havanın ısınmasıyla sokak ve caddelerde insan yoğunluğu önceki günlere göre arttı.

Şehirde ticaretin merkezi konumundaki Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, Kent ve 15 Temmuz Demokrasi meydanları gibi merkezi bölgeler, geçen haftalara göre günü yoğun geçiriyor.

Ayrıca kentin ana arterlerinde sabah ve öğleden sonraları trafikte yoğunluk gözleniyor.

Eskişehir'de İsmet İnönü, İki Eylül, Hamamyolu caddeleri ile Porsuk Çayı çevresinde kısmi yoğunluk dikkati çekiyor. Kentte 15-20 yaş grubundakiler, bazı parklar ile çevrede gezmeye başladı.

Balıkesir'de salgın öncesi işlek yerlerinden Ali Hikmet Paşa Meydanı ve Milli Kuvvetler Caddesi ile Çankaya Sokak, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sakin.

Yalova'da tedbirler kapsamında gezilmesi yasaklanan sahil şeritleri ile şehir merkezinde yoğunluk arttı. Kentin 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi gibi noktalarında hareketlilik yaşanıyor.

Çanakkale'de havaların ısınmasıyla kentin bazı noktalarında kısmi yoğunluk gözlenirken, vatandaşlar maske konusunda tedbirli davrandı. Demircioğlu ve Çarşı caddelerinde yoğunluk yaşanmıyor.

Kütahya'nın salgın öncesinde en kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nda yoğunluk görülmüyor.

Bilecik'in işlek alanları Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı ile Tevfik Bey Caddesi'nde kısmi araç ve yaya yoğunluğu bulunuyor. Sokağa çıkmalarına izin verilen gençler ise il merkezinde geziyor, parklarda dinleniyor.

-Trakya'da "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuluyor

Edirne'de cadde ve sokakların büyük bölümü boş kaldı. Kent merkezi ve Selimiye Meydanı'da ise araç hareketliliği ve insan yoğunluğunda düne göre artış gözlendi.

Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde polis ekipleri, vatandaşların ateşlerini ölçmeyi sürdürüyor.

Kırklareli'nde vatandaşların büyük bölümünün "Evde kal" çağrısına uyduğu görüldü.

Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında zaman zaman insan ve araç trafiğinde artış yaşanıyor.

Tekirdağ'da kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor.

Sokağa çıkanların sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı görülüyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük ölçüde riayet ediliyor

Sakarya'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle kent merkezindeki Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında trafik ve yaya yoğunluğunun devam ettiği gözlendi. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar alışveriş için Çark Caddesi ve Dar Sokak'ın yanı sıra bazı market ve pazar yerlerinde zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

Kocaeli'de D-100 kara yolunda trafiğe çıkan araç sayısında önceki günlere oranla artış olması dikkati çekiyor. Ayrıca kara yolu üzerinde bulunan duraklarda da otobüs bekleyen yolcuların bulunduğu gözlendi. Kentte normal zamanda en işlek güzergahı oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde ise zaman zaman kısa süreli yaya yoğunluğu yaşansa da kentte büyük oranda "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuluyor.

Zonguldak'ta, şehrin normal zamanda en işlek adreslerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde kısa süreli yaya yoğunluğu yaşansa da kentte büyük oranda "Evde kal" çağrısına uyuluyor.

Bartın, Karabük ve Düzce'de vatandaşların sıcak havaya rağmen zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.

Bolu'da, şehrin normal zamanlarda en işlek adreslerinden İzzet Baysal Caddesi ile Demokrasi ve Kent meydanlarında kısa süreli yaya yoğunluğu yaşanıyor. Bugün 15-20 yaş grubunun 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkması nedeniyle kentin sokak ve caddelerindeki yoğunlukta bir nebze de olsa artış gözlendi.

İzmir, Aydın, Uşak, Manisa, Denizli kent meydanlarından notlar

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği İzmir'de Alsancak, Karşıyaka, Bostanlı gibi işlek noktalar gençlerin tercih ettiği alanlar oldu. Polis ekipleri, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Manisa'da kentin en işlek meydan, cadde ve sokakları, sokağa çıkmasına 4 saatliğine izin verilen gençlerin etkisiyle salgın öncesi günlere döndü. Maske takma zorunluluğunun bulunduğu Mustafa Kemal Paşa ve 8 Eylül caddelerinde kalabalık gruplar görüldü.

Denizli'de vatandaşların "Evde kal" çağrılarına kısmen uyduğu, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda gençlerin yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Aydın'da önceki gün yoğun olan Atatürk Kent ve İstasyon meydanlarında hava sıcaklıklarının artmasından dolayı sakinlik yaşandı. Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde ise hareketlilik görüldü.

Uşak'ta "Evde kal" çağrılarına rağmen kentin işlek noktalarından Zübeyde Hanım ve İsmet Paşa caddelerinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Uşak Valiliğince maskesiz sokağa çıkmanın yasaklanması ve çıkanlara idari para cezası uygulanacağının bildirilmesinin ardından maske kullanım oranında artış görüldü.

Akdeniz'deki durum

Ağırladığı turist bakımından "Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen ve sokağa çıkma kısıtlaması geçen hafta kaldırılan Antalya'da, "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Girişlere kapalı olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara plajlarındaki sessizlik sürüyor. Vatandaşların genel olarak maske takarak, alışveriş yaptıkları gözlendi.

Hava sıcaklığının 34 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar özellikle Kazım Özalp ve Güllük caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Bugün sokağa çıkan 15-20 yaş grubunun da özellikle parkları ve yürüyüş yollarını tercih ettiği görüldü.

Muğla kent merkezi ile turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuldu. Maske takmanın zorunlu hale geldiği kentte kalabalık olan meydanlar, caddeler, sahil ve yürüyüş yolları sakin günlerini yaşıyor.

Isparta ve Burdur'da da cadde ve sokakların sakin olduğu görüldü.

Konya ve çevre illerdeki durum

Konya'da yılın her mevsimi yoğun ziyaretçi alan Mevlana Meydanı, Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı ve Kültür Park, bugün de boş kaldı.

Önemli güzergah ve caddelerde oluşan az sayıda insan ve trafik yoğunluğuna yönelik kentin çeşitli noktalarında görev yapan polis ekipleri de denetimlerini sürdürdü.

Afyonkarahisar'da "Evde kal" çağrılarına uyulduğu ve kent genelinin normal zamana oranla sakin olduğu gözlenirken, Karaman kent merkezinde cadde ve sokaklardaki sessizlik sürüyor.

Aksaray'daki işlek caddelerde de vatandaşlar sokağa çıkmayarak "Evde kal"? çağrısına uymaya devam ediyor.

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Kırşehir

Kayseri'de, sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 15-20 yaş grubundaki gençlerin güzel havanın keyfini çıkarmak için dışarı çıkmasıyla yoğunluk oluştu.

Sivas'ta işlek cadde ve sokaklarda kısmi yoğunluk gözlenirken, maskesiz gezmenin yasaklandığı kentte polis ekipleri maske kontrolü yapıyor.

Nevşehir'de, gençlerin de dışarıya çıkmasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturan vatandaşların genelde maske taktıkları görüldü.

Yozgat'ta yoğunluk gözlenirken, emniyet mensupları sürekle sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Niğde'de nisbeten yoğunluk gözlenirken, dışarı çıkanların maske taktıkları ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

Kırıkkale'de polis ve zabıta ekipleri yoğunluk nedeniyle vatandaşları uyarırken, kurallara uymayanlara idari para cezası kesildi.

Kırşehir'de Cacabey ve Ahi Evran meydanlarında hareketlilik gözlendi.

Orta Karadeniz'de yoğunluk

Samsun'un en işlek merkezlerinden Mecidiye, İstiklal ve Gazi caddelerinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Kent merkezi ile ilçelerde vatandaşların bir kısmı zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaya özen gösterirken, çıkanların ise maske taktığı ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi.

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda araç ve yaya hareketliliği görülüyor.

Sinop'ta bazı işlek cadde ile sahillerde yaya ve araç trafiğinde artış yaşandığı gözlendi.

Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda araç ve yaya trafiğinde yoğunluk bulunuyor.

Çorum'da Gazi Caddesi ve Hürriyet Meydanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Kastamonu'nun Cumhuriyet Meydanı ve Nasrullah Meydanı'nda son günlerde yoğunluk dikkati çekiyor.

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda kısa süreli yaya yoğunluğu yaşansa da kentte büyük oranda "Evde kal" çağrısına uyuluyor.

Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuluyor

Trabzon'da Atatürk Alanı ve Meydan Parkı'nda sakinlik hakim.

Şehrin en işlek cadde ve sokaklarından Uzun Sokak ile Kunduracılar Caddesi ile banka şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde ise kısmen hareketlilik gözleniyor.

Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı meydanlarında kısmen insan hareketliliği yaşanıyor. Banka şubeleri ile iş yerlerinin bulunduğu Süleyman Felek Caddesi'nde insan yoğunluğu gözlendi.

Giresun'da başta Gazi Caddesi olmak üzere cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşların çoğunun maske kullandığı gözlemlenirken, polis ekipleri de sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor.

Rize'de, güneşli hava nedeniyle Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile bazı sokaklarda az da olsa hareketlilik yaşanıyor.

Artvin, hafta içindeki hareketliliğin ardından evde kal çağrılarına büyük oranda uyarak sakin bir gün yaşıyor. Kentte vatandaşlar tarafından zaman geçirmek için kullanılan alanlardan olan Atapark Meydanı ve Kültür Sokağı sakinliğe büründü. Kentin işlek caddelerinden İnönü ve Cumhuriyet caddelerinde diğer günlere oranla sakinlik hakimken, araç trafiğinde belli aralıklarla yoğunluk yaşandığı gözlemleniyor.

Gümüşhane'de Fatih Parkı, 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi'nde koronavirüs öncesine göre sakinlik gözlemleniyor.

Bayburt'ta, kurum ve iş yerlerinin bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'nde, haftanın son günü olması nedeniyle insan ve araç yoğunluğunun olduğu görüldü. Kentin diğer ara caddeleri ve sokaklarında da sessizlik hakim oldu.

Kuzeydoğu Anadolu'da sakinlik hakim

Erzurum'un işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı, Yakutiye Kent Meydanı ve Çifte Minareli Medrese ile Kars'ta Faikbey, Kazım Karabekir Paşa caddeleri ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği tarihi Kars Kalesi eteklerinde sakinlik gözlendi.

Ağrı'da Yeni Van ve Erzurum caddeleri, Tunceli'de Sanat Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, Yeraltı Çarşısı üstü ve Seyit Rıza Meydanı, Ardahan'da Kongre Caddesi, Milli Egemenlik Parkı ve Lise Caddesi'nde yoğunluk yaşanmadı.

Iğdır'da Tansu Çiller Caddesi, Erzincan'da ise Cumhuriyet Meydanı ile Ordu ve Halitpaşa caddeleri kısmen sakin günlerinden birini yaşıyor.

Van ve çevresi nispeten sakin

Van'da vatandaşların büyük bölümünün evde kalmayı tercih etmesiyle normal günlerde kentin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol Meydanında sakinlik gözlendi.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat ederek alış veriş yaptığı görüldü.

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da cadde ve meydanlarda normalleşmenin etkisiyle kısmen yoğunluk yaşandı.

Doğu ve Güneydoğu'da çağrılar karşılık buldu

Diyarbakır, Elazığ, Batman, Bingöl, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Valiliklerce hayata geçirilen ilave tedbirlerle denetimler artırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis

Gaziantep'te, kentin en turistik yeri Gaziantep Kalesi civarı başta olmak üzere işlek caddelerle bazı market ve pazar yerlerinde kısmi yaya hareketliliği yaşanıyor.

Şanlıurfa'da, PTT şubeleri ve banka önlerinde yoğunluk oluşurken, güvenlik güçleri sosyal mesafenin korunması için uyarılarda bulunuyor.

Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te ise işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluğun bir nebze arttığı gözlemlendi.

Çukurova ve çevresinde kısmi sükunet

Adana'da, Uğur Mumcu Meydanı, Merkez Park ve Atatürk Parkı ile işlek caddelerde sakinlik hakim oldu.

Mersin'de sahil bandında kısmen yaya yoğunluğu görülürken, kentin işlek noktalarında da araç trafiğinde artış görüldü.

Hatay'da normal zamanda yoğun olan 15 Temmuz Milli İrade Parkı ve Atatürk Caddesi'nin sakin olduğu görüldü.

Osmaniye'de, Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının tenha olduğu gözlendi.