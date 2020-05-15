Kırşehir Cacabey Meydanı ve bağlantılı işlek caddelerdeki sakinlik
Dışarı çıkan vatandaşların yürümeleri
Trafikte ilerleyen araçlar - Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Kırşehir
Kayseri'de, sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 15-20 yaş grubundaki gençlerin güzel havanın keyfini çıkarmak için dışarı çıkmasıyla yoğunluk oluştu.
Sivas'ta işlek cadde ve sokaklarda kısmi yoğunluk gözlenirken, maskesiz gezmenin yasaklandığı kentte polis ekipleri maske kontrolü yapıyor.
Nevşehir'de, gençlerin de dışarıya çıkmasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturan vatandaşların genelde maske taktıkları görüldü.
Yozgat'ta yoğunluk gözlenirken, emniyet mensupları sürekle sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuyor.
Niğde'de nisbeten yoğunluk gözlenirken, dışarı çıkanların maske taktıkları ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.
Kırıkkale'de polis ve zabıta ekipleri yoğunluk nedeniyle vatandaşları uyarırken, kurallara uymayanlara idari para cezası kesildi.
Kırşehir'de Cacabey ve Ahi Evran meydanlarında hareketlilik gözlendi.