Nevşehir'de, gençlerin de dışarıya çıkmasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturan vatandaşların genelde maske taktıkları görüldü.

Sivas'ta işlek cadde ve sokaklarda kısmi yoğunluk gözlenirken, maskesiz gezmenin yasaklandığı kentte polis ekipleri maske kontrolü yapıyor.

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