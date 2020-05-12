Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal Türkiye." çağrısına kısmen uyuluyor.

İstanbul'da kontrollü sosyal hayatın ikinci gününde, salgın öncesi döneme göre sakinlik gözlense de bazı cadde ve meydanlardaki yoğunluk dikkati çekti.

İstanbul'da metrobüs, tramvay ve otobüs hatlarının kesişim noktası Cevizlibağ'da kısmi yolcu hareketliliği, ticaretin merkezi noktalarından Eminönü'nde ise alışveriş hareketliliği vardı.

Şehrin ana arterlerinden D-100 ve TEM otoyollarının bazı noktalarında zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

Toplu taşıma kullanan, duraklarda ve iskelelerde bekleyen vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü.

Kentin en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'nde yoğunluk devam ederken, zabıta ekipleri girişe kurdukları stantlarda vatandaşların ateşini ölçtü, dezenfektan ve maske dağıttı.

Başkent Ankara'da meydan, cadde ve parklarda yaya ve araç yoğunluğunun geçen haftalara oranla fazla olduğu, güzel havanın da etkisiyle kentte hareketliliğin yaşandığı görüldü. Dışarı çıkan vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına ise genelde riayet ettiği gözlendi.

Şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Sıhhiye ve Anadolu meydanları ile parklarda vatandaşların olduğu görüldü. Polis, bu noktalarda vatandaşlara sık sık "Evde kal." çağrısı yaptı.

Gıda, giyim, inşaat malzemesi dükkanlarının bulunduğu bölgelerin ise kısmen daha kalabalık olduğu gözlendi. Normalleşme adımlarıyla dün açılan alışveriş merkezlerine gelen vatandaşlar sırayla içeri alındı.

Şehrin belirli noktalarında maske ve eldivenle görev yapan polis ekipleri, sokak, cadde ve araçtaki vatandaşların ateşini ölçüyor, onları kurallara uymaları için ikaz ediyor.

Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik denetleme sürüyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında bazı alanlarda normalleşme adımlarıyla kontrollü sosyal yaşamın sürdüğü İzmir'de Konak Meydanı, Alsancak Gar, Lozan Meydanı, Kahramanlar, İkiçeşmelik, Altınyol gibi merkez noktalarda trafik yoğunluğu yaşandı.

Sokaktaki vatandaşların genel olarak maske taktığı görüldü. Sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayanlar ise polis tarafından uyarıldı.



Orta ve Doğu Karadeniz de hareketlendi

Samsun'un en işlek merkezlerinden Mecidiye, İstiklal ve Gazi caddelerinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Kent merkezi ile ilçelerde vatandaşların bir kısmı zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaya özen gösterirken, çıkanların ise maske taktığı ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi.

Sinop'ta bazı işlek caddelerde araç ve yaya yoğunluğu yaşanıyor.

Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda kısmen araç ve yaya yoğunluğu bulunuyor.

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda yoğunluk gözlendi.

Çorum'daki cadde ile sokaklarda araç ve yaya trafiği yaşanıyor.

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda araç ve yaya hareketliliği görülüyor.

Kastamonu'da ise uzun süredir sakin olduğu gözlenen Cumhuriyet ve Nasrullah Meydanı başta olmak üzere bazı sokak ve caddelerde insan yoğunluğunda artış yaşanıyor.

Trabzon'da Atatürk Alanı ve Meydan Parkı ile şehrin en işlek yerlerinden Uzun Sokak ile Kunduracılar Caddesi'nde kısmen sessizlik hakim. Banka şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde ise hareketlilik gözleniyor. Ayrıca şehir merkezinde lokanta ve kafeler haricindeki iş yerlerinin bir kısmının açıldığı görüldü.

Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı meydanları ise sakinliğini koruyor. İş yerleri ile banka şubelerinin bulunduğu Süleyman Felek Caddesi'nde kısmen insan hareketliliği yaşanıyor.

Rize'de, havanın güzel olması nedeniyle Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile bazı sokaklarda hareketlilik söz konusu. Bankaların önünde ise zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Bayburt'ta kurum ve dükkanların bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'nde, ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluştururken, kentin diğer alanları ise normal zamanlara göre sakin.

Giresun, Artvin ve Gümüşhane'de ise araç ve yaya hareketliliği gözlendi.

Ege'de sosyal mesafe kuralına uyuldu

Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Aydın'da Adnan Menderes Bulvarı ile İstasyon Meydanı'nda yoğunluk gözlendi. Maskesiz sokağa çıkma yasağının getirildiği bu kentlerde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri maske dağıttı. Öte yandan, önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim'de önceki günlere göre yoğunluk yaşandı.

Uşak'ta vatandaşların bazı caddelerde yer yer yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Özellikle kentin işlek noktalarından Zübeyde Hanım Caddesi ve Küçük Çarşı'da yoğunluk oluştu. Vatandaşlar İsmet Paşa Caddesi'ne maske takmadan alınmazken, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda da güvenlik güçleri tarafından sık sık uyarıldı.

Manisa'da da kısmi yoğunluğun görüldüğü Mustafa Kemal Paşa ile 8 Eylül caddelerinde devriye gezen polis ekipleri, vatandaşları sık sık sosyal mesafe konusunda uyarıyor.

Trakya'da "Evde kal." çağrısına büyük oranda uyuluyor

Edirne'de cadde ve sokaklar sakin. Güzel havanın da etkisiyle önceki güne göre az da olsa kentte hareketlilik gözleniyor. Kent merkezindeki araç trafiğinde az da olsa yoğunluk yaşanıyor.

Kırklareli'nde yaya ve araç trafiğinde düne göre artış yaşandı. Vatandaşlar "Evde kal." çağrılarına kısmen uyarken, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki yoğunluk göze çarpıyor.

Tekirdağ'da kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor. Kent merkezindeki PTT şubesinin ve bazı bankaların önünde kuyruk oluştu. Sokağa çıkanların ise sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.

Turizm merkezlerinde sakinlik

Türkiye'nin gözde turizm merkezleri Antalya ile Muğla'da havanın güneşli ve sıcak olmasına rağmen sahiller, denizi gören parklar ve meydanlardaki sakinlik devam ediyor.

Antalya'da "normalleşme süreci" kapsamında AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin önlem alarak müşterilerine hizmet vermeye başlamasıyla dün olduğu gibi kent merkezindeki ana caddelerde hareketlilik gözleniyor. Özellikle kentin işlek caddeleri Kazım Özalp, Güllük, Atatürk ve Işıklar'da vatandaşların maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak alışveriş yaptığı görüldü.

Muğla kent merkezi ile turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de de "Evde kal." çağrısına büyük oranda uyuldu. Genelde kalabalık olan meydanlar, caddeler, sahil ve yürüyüş yolları sakin günlerinden birini yaşadı.

Isparta ve Burdur'da ise cadde ile sokaklarda az sayıda kişinin bulunduğu gözlendi.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kısmen hareketlilik

Sakarya'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle kent merkezindeki Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi ile Gar meydanlarında trafik ve yaya yoğunluğu arttı. Salgın sürecinde büyük oranda kepenkleri kapalı tutan esnaf, yaya hareketliliğine bağlı olarak Uzun Çarşı, Katlı Pazar, Çark Caddesi ve Dar Sokak'taki işletmelerini açmaya başladı.

Kocaeli'de vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih etti. Normal zamanda kentin en işlek noktası Yürüyüş Yolu ile Fethiye Caddesi'nde kısmen hareketlilik yaşanırken, banka şubelerinin önünde de hareketlilik gözlendi.

Düzce'de yaya trafiğinin en çok yaşandığı, bankalar, belediye ve Valiliğin bulunduğu Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı ile İstanbul, Gaziantep caddeleri ve Spor Sokak'ın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kentte sakinlik yaşanıyor.

Bolu, Bartın ve Zonguldak'ta vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların ise maske taktığı görüldü.

Bursa'da, Kovid-19 salgını öncesinde yoğunluğun olduğu bölgeler günü sakin geçirdi. Kentte 700 yıldır ticaretin merkezi konumunda bulunan Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kalabalık olmadığı görüldü.

Eskişehir'de İsmet İnönü ve İki Eylül caddeleri, Fabrikalar Sokak ile Porsuk Çayı çevresinde sessizlik hakim.

Balıkesir'de yaşayanlar da "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uydu. Ali Hikmet Paşa ve 15 Temmuz Demokrasi meydanları, Milli Kuvvetler ve Kızılay caddeleri ile Çankaya, Kültür Sokak gibi salgın öncesi kalabalık olan yerlerde yoğunluk yaşanmadı.

Çanakkale'de Kordon Boyu ve Çarşı Caddesi, eski günlerinin aksine sessizliğe büründü.

Bilecik'te Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı sakin günler yaşıyor.

Yalova'da sahil şeritleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi gibi işlek noktalarının sakin olduğu görüldü.

Doğu ve Güneydoğu'da kısmi yoğunluk yaşanıyor

Gaziantep'te bazı noktalarda hareketlilik gözlenirken, genel olarak evde kalmaya devam edildi. Kentin en turistik yeri Gaziantep Kalesi civarı başta olmak üzere işlek caddeler ile bazı pazar yerlerinde kısmi yaya hareketliliği yaşanıyor.

Şanlıurfa ve Malatya'da şehrin bazı noktalarında kısmen yoğunluk oldu. Uzun süredir kapalı olan alışveriş merkezleri, berber, kuaför, güzellik salonlarının yeniden faaliyete geçmesiyle kentlerdeki hareketliliğin kısmen arttığı görüldü.

Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te ise işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluğun arttığı gözlendi.

Erzurum'un işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı, Yakutiye Kent Meydanı ve Çifte Minareli Medrese ile Kars'ta Faikbey, Kazım Karabekir Paşa caddeleri ile turistlerin yoğun gezdiği tarihi Kars Kalesi etekleri boş kaldı.

Ağrı'da Yeni Van ve Erzurum caddeleri, Tunceli'de Sanat Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, Yeraltı Çarşısı üstü ve Seyit Rıza Meydanı, Ardahan'da Kongre Caddesi, Milli Egemenlik Parkı ve Lise Caddesi'nde ise sessizlik hakim.

Iğdır'da Tansu Çiller Caddesi, Erzincan'da ise Cumhuriyet Meydanı ile Ordu ve Halitpaşa caddeleri kısmen sakin günlerini yaşıyor.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Kent, Yenişehir ilçesindeki Dağkapı meydanlarında sakinlik gözlendi. Şehrin çeşitli noktalarındaki banka şubelerinde ve market önlerinde yer yer yoğunluk oluştu. Polis ekiplerinin denetimleri sürerken, emniyet araçlarından ve camilerden Türkçe ve Kürtçe "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın." uyarıları yapılıyor.

Mardin'de meydan ve caddeler boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürekli sosyal mesafenin korunması ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde ikazda bulunuyor.

Batman'da şehir merkezinde yoğunluk yaşanmıyor. Dışarı çıkan vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ettiği ve çoğunlukla maske taktığı görülüyor. Emniyet güçleri de caddelerde maske ve yaş sınırlaması denetimlerini sürdürüyor.

Şırnak ve Siirt'te işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluğun bir nebze arttığı gözleniyor. Ancak dışarı çıkan vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat ediyor. Emniyet ve belediye ekipleri, anons yaparak vatandaşları evlerinde kalması için uyarıyor.

Van'da kentin işlek caddelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol ve Edremit meydanları boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil bandı ve göl kıyılarında anons yaparak vatandaşları evlerinde kalması için uyardı. Normalleşme süreci kapsamında berberler ve kuaförler belirlenen kriterler doğrultusunda müşteri almaya başladı.

Bitlis, Hakkari ve Muş'ta şehir merkezindeki işlek caddelerde yoğunluğun azaldığı görüldü.

İç Anadolu da hareketlendi

Konya'da Mevlana ve Zafer meydanları, Alaaddin Bulvarı ve Kültür Park'ta önceki günlere göre az sayıda insan yoğunluğu görüldü. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar, AVM'lerde ise hareketliliğe neden oldu.

Kentin çeşitli noktalarındaki banka şubelerinde yer yer yoğunluk oluştu. Camilerden "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın." uyarılarının yapıldığı kentte polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Berber, kuaför, güzellik salonları gerekli tedbirleri alarak müşteri kabul ediyor.

Afyonkarahisar'da kentin işlek caddelerinde sabahtan itibaren yoğunluk yaşanıyor. Özellikle banka ve PTT önlerinde yoğunluk görüldü.

Aksaray ve Karaman'da da önceki günlere nazaran kısmi hareketlilik gözlense de vatandaşlar "Evde kal." çağrılarına kulak veriyor.

Kayseri'de berber, kuaför ve AVM'lerin açılmasıyla Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde kısmen de olsa hareketlilik gözlendi.

Sivas'ın işlek cadde ve meydanlarında kısmi yoğunluk oluşurken, maskesiz gezmenin yasaklandığı kentte polis ekipleri denetim yapıyor.

Nevşehir'de berber, kuaför ve güzellik salonları ile AVM'lerin açılmasıyla, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyarak daha çok dışarı çıktığı gözlendi. Kent merkezindeki ana caddelerde araçların uzun kuyruk oluşturduğu görüldü.

Yozgat'ta havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanmaya başlandı. Vatandaşlar özellikle banka ve fırınlar önünde yoğunluk oluşturuyor. Emniyet ekipleri ise sürekli sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Niğde'de Ömer Halisdemir ve Cumhuriyet meydanları ile Dr. Sami Yağız Caddesi'nde nispeten yoğunluk gözlendi. Dışarı çıkanların maske taktıkları ve sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü.

Kırıkkale'de Zafer ve Cumhuriyet caddelerinde kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Kırşehir'de Cacabey ve Ahi Evran meydanları ile bağlı işlek caddelerde hareketlilik gözlendi.

Doğu Akdeniz'de sessizlik hakim

Adana'da, Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları, Merkez Park ve Atatürk Parkı ile işlek caddelerde sessizlik hakim.

Mersin'de, sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda araç trafiğinde artış görülse de kıyıdaki yürüyüş ve bisiklet yolları ile oyun grupları sakin kaldı. Sahildeki Mersin İdmanyurdu ve Beşiktaş meydanlarının da tedbirler nedeniyle boş olduğu görüldü.

Hatay'da Cumhuriyet Meydanı ile Atatürk ve İnönü caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Osmaniye'de Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının tenha olduğu gözlendi.