Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor - Son Dakika
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Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

7 saat önce

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, yurt genelinde "Evde kal Türkiye." çağrısına kısmen uyuluyor.

Yurt genelinde

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, yurt genelinde "Evde kal Türkiye." çağrısına kısmen uyuluyor.

Ankara'da yoğunluklarıyla bilinen Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı sakinliklerini korurken, parklarda, 14 yaş ve altı çocuklar ile ebeveynlerinden dolayı hareketlilik gözlendi.

Kentin az da olsa insan ve trafik yoğunluğunun bulunduğu noktalarda görev yapan ekipler, vatandaşları "sosyal mesafe" kuralına uymaları için uyardı.

Öte yandan kentte berber, kuaför, güzellik salonlarının bulunduğu yerlerde kısmi yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da kısmen sakinlik hakim

İstanbul'da Taksim, Beşiktaş, Şişli'de trafik akışında sabah saatlerinden itibaren sakinlik hakimdi. Yapılan çağrılara uyan vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih etti.

Türkiye'nin en ünlü caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nin girişinde, Beyoğlu Belediyesi ekiplerince vatandaşlara maske dağıtıldı.

Vatandaşların da İstiklal Caddesi için bu süreçte getirilen maske takma ve 3 metre sosyal mesafe kurallarına uyması dikkati çekti.

Üsküdar Meydanı'nda, gün içinde trafik ve insan yoğunluğu yaşandı. Özellikle Üsküdar- Çengelköy sahil hattında yoğunluk meydana geldi.

Ege'de havaların ısınmasıyla yoğunluk arttı

İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta 14 yaş altı çocukların 11.00 -15.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına getirilen serbestlik ve sıcak hava nedeniyle önceki günlere göre sahil kenarları ve parklarda yoğunluk yaşandı.


İzmir'de havanın aşırı sıcak olması sokaklara da yansıdı. Konak, Alsancak, Üçkuyular, Karşıyaka gibi önemli merkezlerde hareketlilik gözlendi.


Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta vatandaşların yer yer yoğunluk oluşturduğu dikkati çekti.

Turizm merkezlerinden Antalya hareketlendi

Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da geçen haftalara göre yoğunluk gözlendi.

Havanın güneşli ve sıcak olduğu iki kentte uzun bir aradan sonra sokağa çıkan 14 yaş altı çocuklar parklar ve meydanlarda, yoğunluk oluşturdu.


Antalya'da "normalleşme süreci" kapsamında AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin önlem alarak müşterilerine hizmet vermeye başlamasıyla kent merkezindeki ana caddelerde hareketlilik gözlendi.


Özellikle kentin işlek caddeleri Kazım Özalp, Güllük, Atatürk ve Işıklar'da vatandaşların maske takıp sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

Polis ekipleri, vatandaşların ve sokağa çıkmalarına 4 saatliğine izin verilen çocukların plajlara girmesini ise Antalya Valiliğinin aldığı karar gereği engelledi.


Muğla, Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de "Evde kal" uyarısına büyük oranda uyuldu.


Isparta ve Burdur'da ise vatandaşlar evde kalmayı tercih ettiğinden cadde ve sokaklarda az sayıda kişinin bulunduğu gözlendi.

Trakya'da "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Edirne'de kentin en işlek noktalarından Saraçlar Caddesi ve Selimiye Meydanı'nda önceki günlere göre hareketlilik arttı.


Polis ekipleri, daha önce girişin kısıtlandığı Saraçlar Caddesi'nde vatandaşların ateşini ölçerken, çoğunluğun maske taktığı gözlendi.


Kırklareli ve Tekirdağ'da kentin belirli noktalarında önceki günlere nazaran kısmen yoğunluk yaşanıyor.

Sokağa çıkanların sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı görülüyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kısmen hareketlilik

Sakarya'da hava sıcaklığının yükselmesiyle kent merkezindeki Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında trafik ve yaya yoğunluğunun kısmen arttığı gözlendi.


Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu ve Karabük'te vatandaşların büyük oranda "Evde kal" çağrısına uyduğu görüldü.

Bursa'da ticaretin merkezi konumunda bulunan Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, Kent Meydanı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı gibi merkezi bölgeler, geçen haftalara göre günü yoğun geçiriyor.

Parklarda da 14 yaş ve altı çocuklar ile ebeveynlerinden dolayı hareketlilik gözlendi.


Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Bilecik, Kütahya'da önceki günlere nazaran kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Balıkesir'de ise salgın öncesi kentin kalabalık ve ticaretin yoğun olduğu bölgeler günü sakin geçiriyor.

- Orta ve Doğu Karadeniz de hareketlendi

Samsun'un en işlek merkezlerinden Mecidiye, İstiklal ve Gazi caddeleri ile Saathane Meydanı civarında da vatandaşlar zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.


Normalleşme süreci kapsamında AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin önlem alarak müşterilerine hizmet vermeye başlamasıyla kent merkezindeki ana caddeler hareketlendi. 0-14 yaş grubundaki çocukların dışarı çıkmaları ile çocuk parkı ve Atakum sahil yolunda yoğunluklar görüldü.

Sinop'ta havaların da ısınmasıyla özellikle sahil kesimlerinde yaya yoğunluğu oluşmaya başladı.


Çorum'daki işlek cadde ve sokaklardaki yaya ve araç trafiği dikkati çekti.


Çankırı'da Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda kısmen araç ve yaya yoğunluğu bulunuyor.


Tokat'ın en yoğun bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı ve Gaziosmanpaşa Bulvarı'dan az da olsa araç ve yaya trafiği mevcut.


Amasya'da Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda yoğunluk bulunuyor.


Kastamonu'nun Cumhuriyet ve Nasrullah meydanlarında yoğunluk yaşanıyor.

Trabzon'un en işlek mekanlarından Atatürk Alanı, Meydan Parkı, Uzun Sokak, Kunduracılar Caddesi ile diğer cadde ve sokaklarda kısmen sakinlik hakim. Banka şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde ise hareketlilik gözlendi.


Ordu'da Köprübaşı ve Demokrasi meydanları ile şehrin işlek caddesi olan Süleyman Felek'te kısmen insan hareketliliği yaşanırken, görevliler buralardaki vatandaşları sosyal mesafe konusunda sık sık uyarıyor.


Rize, Bayburt ve Gümüşhane'de, banka, dükkan, market ve fırınların olduğu cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlenirken, kentlerin diğer noktalarında sükunet hakim.


Giresun ve Artvin'de ise cadde ve sokaklarda yaya ve araç yoğunluğu gözlendi.

Doğu sakin, Güneydoğu'da kısmi yoğunluk yaşanıyor


Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.


Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'ın en işlek caddeleri sakin bir gün yaşıyor.

Van'da insanların büyük bir bölümünün evde kalmayı tercih etmesiyle kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol Meydanı sessizliğe büründü.


Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da şehirlerin en işlek cadde ve meydanları boş kaldı. Çocuklar ise bir süre sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te vatandaşlar, "Evde kal" çağrısına büyük oranda uydu.


Gaziantep'te, bazı noktalarda hareketlilik gözlenirken vatandaşlar genelde evde kalmayı tercih etti.

Kentin en turistik yeri Gaziantep Kalesi civarı başta olmak üzere işlek caddelerle bazı pazar yerlerinde kısmi yaya hareketliliği yaşanıyor.


Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te şehrin bazı noktalarında kısmen yoğunluk oldu.

Uzun bir aradan sonra 0-14 yaş arası çocukların dışarı çıkması nedeniyle hareketliliğin kısmen arttığı görüldü.

İç Anadolu da hareketlendi

Konya'da Mevlana Meydanı, Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı ve Kültür Park'ta normalleşmenin etkisiyle trafik ve yaya yoğunluğu kısmen artmış durumda.


Kentin çeşitli noktalarındaki banka şubelerinde ve market önlerinde yer yer yoğunluk oluştu.

Polis ekiplerinin denetimleri sürerken, kentte berber, kuaför, güzellik salonlarının bulunduğu yerlerde kısmi yoğunluk görüldü.


0-14 yaş aralığındaki çocuklar ise 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aranın ardından parklara akın etti.

Afyonkarahisar'da kentin işlek caddelerinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı.

Aksaray ve Karaman'da önceki günlere nazaran kısmi hareketlilik gözlendi.

Kayseri'de 0-14 yaş aralığındaki çocuklar maske takarak, sosyal mesafe kuralına uyarak sokağa çıktı. Çocukların sokağa çıkmalarıyla bir hareketlilik olsa da vatandaşların Evde kal" çağrısına ve sokağı çıkma kısıtlamasına uydukları görülüyor.

Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de havaların ısınmasıyla kısmen araç ve insan yoğunluğu oluştu.

Doğu Akdeniz'de sessizlik hakim

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuldu.


Adana'da, Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları, Merkez Park ve Atatürk Parkı ile işlek caddelerde sakinlik hakim oldu.


Hatay, Osmaniye ve Mersin'de vatandaşların büyük oranda evlerinde kaldığı gözlendi.

Evde Kal, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 03:08 Kaynak: AA


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