Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, yurt genelinde "Evde kal Türkiye." çağrısına kısmen uyuluyor.

Başkent Ankara'da meydan, cadde ve parklarda yaya ve araç yoğunluğunun geçen haftalara oranla daha yüksek olduğu görüldü.

Dışarı çıkan vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına genelde riayet ettiği gözlendi.

Şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz, Kızılay, Milli İrade, Sıhhiye, Ulus ve Anadolu meydanları ile parklarda sıcak havanın da etkisiyle hareketlilik yaşandı.

Gıda, giyim, inşaat malzemesi dükkanlarının bulunduğu bölgelerin ise diğer alanlara oranla kısmen daha kalabalık olduğu görüldü. Alışveriş yapmak için AVM'lere, semt pazarlarına ve marketlere giden vatandaşlar, sıra ile içeri alındı.

Şehrin belirli noktalarında maske ve eldivenle görev yapan polis ekipleri, sokak, cadde ve araç içindeki vatandaşların ateşini ölçüyor, kurallara uymaları için ikaz ediyor.

Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik denetleme uygulamaları da sürüyor.

İstanbul'da kısmen sakinlik gözlendi

İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kontrollü sosyal hayatın dördüncü gününde, kentin cadde ve sokaklarında salgın öncesi döneme göre, sakinlik görülüyor.

Taksim Meydanı sakinliğini korurken, İstiklal Caddesi'nin girişinde Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlara maske dağıtılıyor, vatandaşların ellerine dezenfektan sıkılıyor ve ateşleri ölçülüyor. Vatandaşların İstiklal Caddesi için getirilen, 3 metre sosyal mesafe kuralına uyduğu görülüyor.

Beşiktaş, Şişli, Esenyurt, Beylikdüzü ve Anadolu Yakası'ndaki AVM'lerin girişinde yoğunluk gözlenmedi.

Anadolu Yakası'nda sabah işe gidiş saatinde D-100 Karayolu'nda yer yer akıcı trafik yoğunluğu oluştu.

Sokağa çıkan ve toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görülüyor.

Bağdat Caddesi ve sahil şeridinin yanı sıra meydanlarda da insan hareketliliğinde ve araç yoğunluğunda azalma yaşandı.

İzmir'de yaya trafiğinde azalma

İzmir'de "kontrollü sosyal yaşam" ve mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı, yaya trafiğini azalttı.

Konak, Alsancak, Karşıyaka gibi merkezlerin meydan, cadde ve sokaklarında ise araç trafiğinde artış oldu.

Sosyal mesafe kuralına uymayanlar, polis ekipleri tarafından uyarıldı.

Aydın'da kentin en işlek noktalarından Adnan Menderes Bulvarı, İstasyon Meydanı, Atatürk Kent Meydanı ve Sevgi Yolunda önceki günlere göre yoğunluk yaşandı.

Polis ekipleri zaman zaman sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Denizli'de de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında, "Evde kal" çağrısı ve hava sıcaklığının etkisiyle önceki günlere göre daha az yoğunluk bulunduğu gözlendi.

Uşak'ta uyarılara rağmen Zübeyde Hanım ve İsmet Paşa caddelerinde kalabalık gruplara rastlandı. Sokakta maske kullanımının zorunlu hale getirildiği kentte vatandaşların karara uyum sağladığı görüldü.

Manisa'da da kentin işlek meydan, cadde ve sokaklarında sakinlik gözlenirken, trafiğe kapatılan Mustafa Kemal Paşa ve 8 Eylül caddelerinde yaya yoğunluğu sıcak havanın etkisiyle önceki günlere oranla azaldı.

Bursa'da yaya trafiğinde artış

Bursa, Eskişehir, Yalova, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale ve Bilecik'te Kovid-19 ile mücadele kapsamında, "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor.

Bursa'da özellikle havanın ısınmasıyla sokak ve caddelerdeki insan sayısının önceki günlere göre daha da arttığı görüldü.

Kentte ticaretin merkezi konumunda bulunan tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, Kent Meydanı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı gibi merkezi bölgeler, geçen haftalara göre günü yoğun geçiriyor.

Eskişehir'de normal günlerde yoğun olan İsmet İnönü, İki Eylül, Hamamyolu caddeleri ile Porsuk Çayı çevresinde normalleşme süreciyle kısmi yoğunluk dikkati çekiyor.

Balıkesir'de de Ali Hikmet Paşa, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Çavuş, Çankaya Sokak ve Milli Kuvvetler Caddesi ile kent merkezindeki işlek caddelerde sakinlik yaşandı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca alınan yasak kararı sonrası sokağa çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi.

Yalova'da ise tedbirler kapsamında yasaklanan sahil şeritleri haricinde il merkezinde yoğunluğun arttığı görüldü.

Şehir merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi gibi işlek noktalarda oluşan hareketlilik nedeniyle alanda görev yapan polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor.

Bilecik'te Tevfik Bey Caddesi ile Atatürk Bulvarında yaya ve araç trafiğinde hareketlilik yaşanıyor.

Kütahya'da salgın öncesi kalabalık olan Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk ve Menderes Bulvarlarının, yetkililerin kentte vaka sayısında artış olduğu, alınan tedbirlere daha fazla uyulması yönündeki açıklamalarına rağmen geçen haftalara kıyasla daha da hareketli olması dikkati çekti.

Çanakkale'de de vatandaşların büyük bölümü çağrılara uyarak evlerinde kaldı.

Şehir merkezinde daha önce yoğun olan Çarşı ve Demircioğlu caddeleri ile Kordon Boyu'nda sakinlik gözlendi.

Trakya'da "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Edirne'de cadde ve sokaklar büyük oranda boş kaldı. Kent merkezi ve Selimiye Meydanı'nda araç sayısında artış görüldü. Düne göre sokağa çıkan vatandaşların sayısında ise azalma gözlendi.

Kırklareli'nde insan ve araç trafiği her geçen gün artıyor. Vatandaşlar "Evde kal." çağrısına kısmen uyarken, Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında yoğunluk önceki güne göre arttı. Bazı vatandaşlar parklarda yoğunluk oluşturdu.

Tekirdağ'da kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor. Sokağa çıkanların sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı görüldü.

Antalya'da çağrıya büyük oranda uyuluyor

Türkiye'nin gözde turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da havanın güneşli ve sıcak olmasına rağmen "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Turizm merkezlerindeki sahiller, denizi gören park ve meydanlardaki sakinlik sürüyor.

Antalya'da AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin önlem alarak müşterilerine hizmet vermeye başlamasıyla oluşan hareketlilik kent merkezindeki ana caddelerde devam ediyor.

Özellikle kentin işlek caddeleri Kazım Özalp, Güllük, Atatürk ve Işıklar'da vatandaşların maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak alışveriş yaptıkları gözlendi.

Muğla kent merkezi ile turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuldu. Maske takmanın zorunlu hale geldiği kentte kalabalık olan meydanlar, caddeler, sahil ve yürüyüş yolları sakin günlerinden birini yaşadı.

Isparta ve Burdur'da ise vatandaşlar evde kalmayı tercih etti. İki ilde cadde ve sokaklarda sakinlik görüldü.

Doğu Akdeniz'de sakinlik hakim

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, "Evde Kal Türkiye." çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlendi.

Adana'da, Uğur Mumcu Meydanı, Merkez Park ve Atatürk Parkı ile işlek caddelerde sakinlik hakim oldu.

Mersin'de Cumhuriyet Alanı ve Atatürk Meydanı ile sahil bandında sakinlik gözlendi.

Kentin bazı noktalarında ise kısmen araç ve yaya yoğunluğunun arttığı görüldü.

Hatay'da da vatandaşların özellikle spor yapmak için sıklıkla gittiği Antakya Atatürk Parkı ve Asi Nehri kenarındaki yürüyüş yollarında sakinlik hakim oldu.

Osmaniye'de şehrin en işlek yerlerinden Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının sakin olduğu görüldü.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de yaya ve araç trafiğinde kısmi artış

Sakarya'da hava sıcaklığının yükselmesiyle kent merkezindeki Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında araç ve yaya trafiğinin kısmen arttığı gözlendi.

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar alışveriş için Çark Caddesi, Dar Sokak ve meydanlarda zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

Kocaeli'de normal zamanda en işlek güzergahı oluşturan Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi'nde öğle ve öğleden sonra kısa süreli yaya yoğunluğu yaşansa da kentte büyük oranda "Evde kal" çağrısına uyuluyor.

Kent merkezindeki bazı caddelerde araç trafiği oluşurken, polis ekipleri sürücüleri kurallara uyulması konusunda uyarıyor.

Zonguldak'ta, şehrin normal zamanda en işlek adreslerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde kısa süreli yaya yoğunluğu yaşansa da kentte büyük oranda "Evde kal" çağrısına uyuluyor.

Bolu, Düzce, Karabük ve Bartın'da insanların sıcak havaya rağmen zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların ise genelinin maske taktığı görüldü.

Samsun'da kısmi yoğunluk

Samsun'da kentin en işlek merkezlerinden Mecidiye, İstiklal ve Gazi caddeleri ile Saathane Meydanı civarında vatandaşlar zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Atakum sahili ise boş kalırken, polis ekipleri yürüyüş yollarında gezen vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Polis ekipleri, İstiklal ve Mecidiye caddelerinin giriş ve çıkışlarında vatandaşları maske takmaları için ikaz ediyor.

Sinop'ta kentin bazı işlek noktalarında zaman zaman yaya ve araç trafiğinde yoğunluk yaşandığı gözlendi.

Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda araç ve yaya yoğunluğu yaşanıyor.

Çorum'da cadde ve sokaklarda yaya ve araç yoğunluğu görüldü.

Tokat'ın en yoğun bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı'nın ise sakin olduğu gözlendi.

Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda ise yaya ve araç trafiğinde yoğunluk hakim.

Amasya'da Şehzadeler Gezi Yolu'nda yaya, Mustafa Kemal Paşa Caddesinde araç yoğunluğu söz konusu.

Kastamonu'daki cadde ve sokaklarda yaya yoğunluğu arttı.

Orta ve Doğu Karadeniz'de çağrılara kısmen uyuluyor

Trabzon'un en işlek mekanlarından Atatürk Alanı, Meydan Parkı, Uzun Sokak, Kunduracılar Caddesi ile diğer cadde ve sokaklarda kısmen sakinlik hakim. Banka şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde ise hareketlilik gözlendi.

Ordu'da Demokrasi ve Köprü Meydanları ile Süleyman Felek Caddesi'nde kısmi yoğunluk görülürken, polis ve zabıta ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları çağrısında bulunuyor.

Rize, Bayburt ve Gümüşhane'de, banka, dükkan, market ve fırınların olduğu cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlenirken, 3 kentin diğer noktalarında ise sakinlik hakim.

Son günlerde eskiye oranla hareketlilik gözlenen Giresun'da bugün sakin bir gün yaşanırken, Artvin'de ise cadde ve sokaklarda yaya ve araç yoğunluğu görüldü.

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Kırşehir'de çağrılara kısmen uyuluyor.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde hareketlilik gözlendi.

Sivas'ta işlek cadde ve sokaklarda kısmi yoğunluk gözlenirken, maskesiz gezmenin yasaklandığı kentte polis ekipleri denetim yapıyor.

Nevşehir'de cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturan vatandaşların genelde maske taktıkları görüldü.

Yozgat'ta da yoğunluk gözlenirken, polis ekipleri sosyal mesafenin korunması için vatandaşları uyarıyor.

Niğde'de de kısmi yoğunluk gözlenirken, dışarı çıkanların maske taktıkları ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

Kırıkkale'de Zafer ve Cumhuriyet caddelerinde yoğunluk gözlendi.

Polis ve zabıta ekipleri vatandaşları uyarırken, kurallara uymayanlara idari para cezası kesildi.

Kırşehir'de Cacabey ve Ahi Evran meydanları ile bağlı işlek caddelerde hareketlilik gözlendi.

Konya'da araç ve yaya trafiğinde kısmi artış

Konya'da Mevlana Meydanı, Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı ve Kültür Park'ta trafik ve yaya yoğunluğu kısmen artmış durumda.

Kentin çeşitli noktalarındaki banka şubelerinde ve market önlerinde yer yer yoğunluk oluştu.

Polis ekiplerinin denetimleri sürerken, kentte berber, kuaför, güzellik salonları ve AVM'lerin bulunduğu yerlerde kısmi yoğunluk görüldü.

Bazı camilerden de anonslarla "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın." uyarısı yapılıyor.

Afyonkarahisar'da kentin işlek caddelerinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle banka ve PTT önlerinde yoğunluk görüldü. Berber, kuaför ve AVM'lerin açılmasıyla önceki günlere nazaran kısmi hareketlilik gözleniyor.

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1. ve 2. İstasyon caddeleri geçtiğimiz günlere göre daha kalabalık.

Özelikle emekli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Cumhuriyet parkı ve Türk Dil parkında ise sessizlik hakim. Cadde ve meydanlar ile banka önünde bekleyen vatandaşlara polis ve zabıta ekipleri sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarı yapıyor. Polisler cadde girişlerinde vatandaşların ateşini ölçüyor.

Erzurum sakin bir gün geçiriyor

Erzurum'un işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı, Yakutiye Kent Meydanı ve Çifte Minareli Medrese ile Kars'ta Faikbey, Kazım Karabekir Paşa caddeleri ile turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği tarihi Kars Kalesi eteklerinde sakinlik gözlendi.

Ağrı'da Yeni Van ve Erzurum caddeleri, Tunceli'de Sanat Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, Yeraltı Çarşısı üstü ve Seyit Rıza Meydanı, Ardahan'da Kongre Caddesi, Milli Egemenlik Parkı ve Lise Caddesi'nde yoğunluk yaşanmadı.

Iğdır'da Tansu Çiller Caddesi, Erzincan'da ise Cumhuriyet Meydanı ile Ordu ve Halitpaşa caddeleri de kısmen sakin günlerinden birini yaşıyor.

Van'da çağrıya büyür oranda uyuldu

Van'da insanların büyük bölümünün evde kalmayı tercih etmesiyle normal günlerde kentin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol Meydanında sakinlik görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyarak alış veriş yaptığı gözlendi.

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da cadde ve meydanlarda kısmen yoğunluk yaşandı.

Doğu ve Güneydoğu'da kısmi yoğunluk yaşanıyor

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Koronavirüs ile mücedele kapsamında valiliklerce hayata geçirilen ilave tedbirlerle denetimler artırıldı. Polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.

Bölgedeki söz konusu illerde cadde, sokak, meydan ve parklarda yer yer yoğunluk gözleniyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te trafik ve yaya yoğunluğu kısmen artmış durumda.

Gaziantep Kalesi civarı başta olmak üzere işlek caddelerle bazı pazarlarda yaya hareketliliği yaşanıyor.

Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te ise işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluğun kısmen arttığı gözlendi.