Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına yurt genelinde kısmen uyuluyor.

İçişleri Bakanlığının 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bu kentlerde sokaklarda görevliler ve kapsam dışındakilerin haricinde kimse görülmüyor.

Kırşehir'de ise Ahi Evran ve Cacabey meydanları ile kent merkezindeki Ankara, Atatürk, Lise ve Terme caddelerinde yer yer hareketlilik var. Alışveriş merkezlerinin olduğu sokaklarda hareketlilik yaşanıyor.

Sokağa çıkan bazı vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri ile Kırşehir Belediyesi, belirli aralıklarla hoparlörlerden sosyal mesafe ve maske uyarısı yapıyor.