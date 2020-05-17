Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor (2) - Son Dakika

Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor (2)

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına yurt genelinde kısmen uyuluyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına yurt genelinde kısmen uyuluyor.

İçişleri Bakanlığının 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, ikinci gününde sürüyor. Bu illerde sokaklarda görevliler ve kapsam dışındakilerin haricinde kimsenin bulunmasına izin verilmiyor.

Öte yandan, yurt genelinde, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için 12.00'den itibaren 6 saatliğine tanınan serbestlik süresince tüm illerde hareketlilik yaşandı.

4 günlük sokağa çıkma kapsamı dışındaki illerden Edirne'de hafta sonuna ve güneşli havaya rağmen cadde ile sokakların büyük oranda boş kalması dikkati çekti. Saraçlar Caddesi ve Selimiye Meydanı'nda az da olsa hareketlilik gözlenirken, ekiplerin kent genelinde denetimleri sürüyor.

Tekirdağ'da vatandaşlar büyük oranda evde kalmaya devam ediyor. Hafta sonunda, kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde diğer günlere göre yoğunluk azalırken, sokağa çıkanların da sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı görülüyor.

Kırklareli'nde de Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında zaman zaman kısa süreli araç yoğunluğu yaşanırken, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri ise boş kaldı.

Batı Karadeniz'de sessizlik hakim

Düzce'de sıcak havanın etkisiyle normal zamanda kentin en işlek noktaları olan İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokağı, Avni Akyol Parkı ve Anıtpark Meydanı'nda ekipler tarafından alınan önlemlerle sessizlik hüküm sürüyor.

Bolu'da normal zamanlarda en işlek yerlerden olan İzzet Baysal Caddesi ile Demokrasi ve Kent meydanlarında kısa süreli yaya yoğunluğu yaşanıyor. Kentin en geniş yeşil alanları Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında ise yoğunluk olmadığı gözlendi.

Sokakta maske kullanımının zorunlu hale getirildiği Karabük'te de zaman zaman yaya yoğunluğu yaşanan Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşamaya devam ediyor.

Bartın'da vatandaşların hafta sonu ve sıcak havaya rağmen zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.

Doğu Akdeniz'de "Evde kal" çağrısına uyuluyor

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında tutulan büyükşehirlerden Adana'da Atatürk ve Baraj caddeleri, Gazipaşa, Ziyapaşa, Turgut Özal ve Alparslan Türkeş bulvarları, Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları ile Atatürk ve Merkez parklarda sakinlik hakim oldu.

Mersin'de Cumhuriyet Alanı ve Atatürk Meydanı ile sahil bandında sakinlik gözlendi. Kentin bazı noktalarında ise kısmen araç ve yaya yoğunluğunun arttığı görüldü.

Hatay'da Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi ve Asi Nehri yürüyüş yolunda sakinlik dikkati çekti.

Osmaniye'de ise Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının sakin olduğu gözlendi.

Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da çağrıya kısmen uyuluyor

Afyonkarahisar'da Kent Meydanı başta olmak üzere kentin en işlek Bankalar Caddesi'nde yer yer yoğunluk hakim oldu.

Aksaray'da önceki günlere nazaran kısmi hareketlilik gözlense de vatandaşlar "Evde kal" çağrılarına kulak veriyor.

Karaman'da ise Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddeleri geçen günlere göre daha kalabalık. Özelikle yaşlı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Cumhuriyet ve Türk Dil parkları sessizliğini koruyor.

Çanakkale'de daha önce yoğunluğun fazla olduğu Çarşı ve Demircioğlu caddelerinde hafta sonu olmasının da etkisiyle sessizlik yaşanırken, Kordon Boyu'nda sabah saatlerinde bazı vatandaşlar evcil hayvanlarını gezdirip spor yaptı.

Kütahya'da hava sıcaklıkların artması ve hafta sonu olmasından dolayı Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nda kısmi yoğunluk yaşandı.

Bilecik'te kentin işlek alanları olan Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda hafta sonunun da etkisiyle pek yoğunluk gözlenmedi.

Yalova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi gibi noktalarında hareketlilik yaşandı. Alanda görev yapan polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda ikaz etti.

Doğu ve Güneydoğu'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da vatandaşların evden çıkmaması nedeniyle en işlek cadde ve meydanlar boş kaldı.

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.

Diyarbakır ve Mardin'de valiliklerce yapılan açıklama doğrultusunda 16- 19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıyor. Vatandaşların tedbirlere uyması ile bölgedeki söz konusu illerde cadde, sokak, meydan ve parklarda kısmen sakinlik gözlendi.

Çağrıya kısmen uyulduğu bölgede Erzurum'da, Cumhuriyet Caddesi, Havuzbaşı Kent Meydanı, Yakutiye Kent Meydanı ile Tebrizkapı ve Erzincankapı semtlerinin sakin olduğu görüldü. Şehrin ana artarleri arasında olan Gürcükapı semtinde ise kısmi hareketlilik olduğu gözlendi.

Kars'ta Kazım Karabekir ile Faikbey caddeleri, Cumhuriyet Meydanı ve Kars Kalesi çevresinde sessizlik hakim oldu.

Ağrı'da Yeni Van, Erzurum ve Kağızman caddelerinde sakinlik yaşanırken, bazı ara sokaklar ile semtlerde kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Iğdır, Tunceli ve Ardahan'da sesizlik hakimliğini korurken, dışarı çıkan vatandaşların maske taktıkları görüldü.

Erzincan'da ise Cumhuriyet Meydanı ile Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddelerinde kısmi hareketlilik yaşandı.

Turizm merkezi Antalya ile Muğla'da meydan ve sahiller boş kaldı

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, yaz aylarında her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajları salgın önlemleri kapsamında boş kaldı. Kentin meydanlarında da insanların hem Kovid-19 hem de sıcak hava nedeniyle evde kalması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Muğla merkez ve turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye'nin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajları da tarihin en sakin günlerini geçiriyor.

Burdur ve Isparta'da da daha önce kalabalık olan işlek caddelerde çok az sayıda kişinin bulunduğu dikkati çekti. Dışarı çıkanların maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

Ege'de genelde sessizlik hakim

Aydın'da hava sıcaklıklarının da artmasıyla vatandaşların dışarıya çıkmadığı görüldü.

Kentin en işlek noktalarından Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Kent Meydanı'nda sakinlik hakim. Turistik ilçeler Kuşadası ve Didim ilçelerinde de vatandaşlar genel olarak "Evde kal" çağrısına uyuyor.

Denizli'de vatandaşların "evde kal" çağrısına büyük oranda uyduğu, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ile şehrin işlek noktalarında sakinlik yaşandığı gözleniyor.

Uşak'ta de Zübeyde Hanım ve İsmet Paşa caddelerinde yer yer yoğunluk oluştu. Kontrollü olarak girişlerin yapıldığı İsmet Paşa Caddesinde vatandaşlar, güvenlik güçlerince sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılıyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuluyor

Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlanması uygulanmayan Trabzon ve Ordu'da, hafta sonu tatili ve güzel havanın da etkisiyle işlek cadde, sokak, meydan ve sahil kesiminde kısmen insan hareketliliği gözlendi. Dışarı çıkan vatandaşların büyük çoğunluğu maske kullanıp sosyal mesafe kurallarına dikkat ederken, polis ekipleri anonslarla insanları kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Giresun'da halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerden Atatürk Meydanı alınan önlemlerin etkisiyle sakinliğini korurken Gazi Caddesi'nde insan hareketliliği mevcut.

Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta hafta içine oranla sakin bir gün yaşanırken zaman zaman dışarı çıkan vatandaşların da büyük oranda maske kullandığı gözlendi.

İç Anadolu'da yer yer yoğunluk görülüyor

Kırıkkale'de 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasıyla kent merkezinde yoğunluk yaşanıyor. Polis ve zabıta ekipleri, sosyal mesafeye uymaları ve işleri bitince evlerine gitmeleri konusunda vatandaşlara uyarıyor.

Hafta içi vatandaş ve araç yoğunluğunun görüldüğü Nevşehir'de hafta sonunda daha sakinlik yaşanıyor. AVM ve caddelerde vatandaşların sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri, maske kullandıkları görüldü.

Kırşehir'de ise Ahi Evran ve Cacabey meydanları ile kent merkezindeki Ankara, Atatürk, Lise ve Terme caddelerinde yer yer hareketlilik var. Alışveriş merkezlerinin olduğu sokaklarda hareketlilik yaşanıyor.

Yozgat'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk gözlenirken polis ekipleri sürekli sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Sivas'ta vatandaşlar alınan önlemlere genelde uyarak evlerinde kalmayı tercih ederken, maskesiz gezmenin yasaklandığı kentte bu kurala riayet ediliyor.

Niğde'de Ömer Halisdemir ile Cumhuriyet meydanları ile Dr. Sami Yağız Caddesi'nde, Kastamonu'da ise Cumhuriyet Meydanı ile Nasrullah Meydanı'nda vatandaşlar yer yer yoğunluk oluşturuyor.

Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda kısmen araç ve yaya yoğunluğu bulunuyor.

Sinop'un en işlek caddeleri ile sahilinde yaya ve araç trafiğinde yoğunluk gözlendi.

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolunda sakinlik gözlendi.

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı ve Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda az da olsa yaya ve araç trafiği mevcut.

Çorum'da güzel havanın da etkisiyle cadde ve sokaklarda kısmen yoğunluk hakim.

Şanlıurfa ve Malatya'da işlek caddelerle bazı market ve pazar yerlerinde kısmi yaya hareketliliği yaşanırken Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te ise işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluğun bir nebze arttığı gözlendi.

Yurt genelinde Evde kal çağrısına kısmen uyuluyor (2)

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 03:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına kısmen uyuluyor (2) - Son Dakika

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