Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor - Son Dakika

Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor.

Yurt genelinde

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından başkentte cadde ve meydanlarda yoğunluk yaşandı. Kentin işlek bölgeleri arasında yer alan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade ile Ulus meydanlarında çok sayıda kişinin bulunduğu görüldü.

Ankara'nın en yoğun noktalarından Ulus Hali'nde denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşları kontrollü şekilde alışveriş için içeri aldı.

Vatandaşların maske kullanımına özen gösterdiği kentte, banka şubeleri önlerinde sosyal mesafe kuralları kapsamında sıra beklendiği görüldü.

İstanbul'da kent genelindeki birçok noktada kalabalık ve trafikte yoğunluğun yaşandığı gözlendi.


Sokağa çıkma yasağı saat 11.00-15.00 saatlerinde kaldırılan 14 yaş altı çocukların da park ve sahillere gitmesiyle güzel görüntüler oluştu.


Trafik yoğunluğu oranının öğle saatlerine doğru yüzde 38'e kadar yükseldiği kentte E-5 ve TEM otoyollarında trafik akışında zaman zaman durmalar yaşandı.


Turizmin ve ticaretin merkezi konumundaki Tarihi Yarımada genelinde alışveriş yoğunluğundan birçok noktada park sıkıntısı yaşandığı dikkati çekti.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zaman zaman her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Bursa'da çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı

Bursa ve çevre illerde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuldu. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bulunan 14 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılmasıyla güneşli havanın tadını çıkardı.


Bursa'da havanın ısınmasıyla sokak ve caddelerde insan yoğunluğu önceki günlere göre artarken kentin ana arterlerinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı.


Eskişehir'de normal günlerde yoğun olan İsmet İnönü, İki Eylül, Şair Fuzuli caddeleri ile Porsuk Çayı çevresi normalleşme süreciyle kısmi yoğunlaştı.

"Evde kal" çağrılarına büyük oranda riayet edilen Balıkesir'de, salgın öncesi ticaretin yoğun olduğu Ali Hikmet Paşa Meydanı ve Milli Kuvvetler Caddesi ile Çankaya Sokak'ın sakin olduğu göze çarptı.

Kütahya'da kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Saman Pazarı Çarşısı'nın bulunduğu bölgelerde kısmi yoğunluk görüldü. Bu yoğunlukta Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş yapmak isteyenler etkili oldu.


Çanakkale'de bazı vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda uygulanacak kısıtlama öncesi marketlerde alışveriş yaptı. Çarşı ve Demircioğlu caddelerinde ise kısmi yoğunluk gözlendi.

Bilecik'te de kentin işlek alanlarında kısmi yoğunluk oldu..

Yalova'da kentin işlek caddeleri ile sahil kısımlarında yaya ve araç trafiğinde yoğunluk yaşandı.

İzmir'de trafik yoğunluğu

İzmir'de 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından trafiğin yoğun, pazarlar ve gıda satışı yapılan yerlerin kalabalık olduğu gözlendi.


Aydın'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı önceki günlere göre az sayıda vatandaşın dışarıda olduğu görüldü.


Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda çocuklarıyla dışarı çıkan ailelerin de etkisiyle kısmen yoğunluk yaşandı.

Manisa'da gıda satış ve pazar yerleri ile banka ve ATM'lerin önlerindeki yoğunluk oluşturanlara uyarılar yapıldı.


Uşak'ta İsmet Paşa Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi'nde yer yer kalabalıklar gözlendi.

Antalya ile Muğla'da meydan ve sahiller sakinliğini koruyor

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamaların ara verilen 14 yaş altı çocuklar, bir hafta aradan sonra yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.


Saat 11.00'den itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, kentlerdeki parkları doldurdu. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde park ve yeşil alanlarda oyunlar oynayan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Antalya ve Muğla'nın dünyaca ünlü Konyaaltı, İztuzu ve Ölüdeniz sahilleri uygulanan kısıtlama nedeniyle boş kaldı. İki kentteki daha önce binlerce turist ve vatandaşın uğrak yeri olan meydanlarda ise az sayıda kişinin bulunduğu dikkati çekti.

Doğu ve Güneydoğu'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor


Erzurum'da, Cumhuriyet Caddesi, Havuzbaşı Kent Meydanı, Yakutiye Kent Meydanı ile Tebrizkapı ve Erzincankapı semtlerinin sakin olduğu görüldü. Şehrin ana arterleri arasında olan Gürcükapı semtinde ise kısmi hareketlilik olduğu gözlendi.


Kars'ta Kazım Karabekir ile Faikbey caddeleri, Cumhuriyet Meydanı ve Kars Kalesi çevresinde sessizlik hakim oldu.


Ağrı'da Yeni Van, Erzurum ve Kağızman caddelerinde sakinlik yaşanırken, bazı ara sokaklar ile semtlerde kısmi yoğunluk yaşanıyor.


Iğdır, Tunceli ve Ardahan'da sessizlik hakimliğini korurken, dışarı çıkanların maske taktıkları görüldü.

Erzincan'da ise Cumhuriyet Meydanı ile Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddelerinde kısmi hareketlilik yaşandı.

Diyarbakır'da Türkçe ve Kürtçe "Evde kal" anonsları

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.


Salgınla mücadele kapsamında bölge illerinde valiliklerce hayata geçirilen tedbirler sürüyor.


Vatandaşların tedbirlerle uymasıyla bölgedeki söz konusu illerde cadde, sokak, meydan ve parklarda kısmen sakinlik gözleniyor.


Polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.


Van'da Ramazan Bayramı dolayısıyla çok sayıda kişinin alışverişe çıkması nedeniyle kentin en işlek caddeleri Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol Meydanı'nda kısmen yoğunluk yaşandı.


Polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı.


Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da şehirlerin en işlek cadde ve meydanları sakinliğini korudu.

Gaziantep'te bazı bölgeler hareketlendi

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te vatandaşlar, büyük oranda evde kalmayı tercih etti.

Gaziantep'te, bazı noktalarda hareketlilik gözlenirken genel olarak evde kalmaya devam edildi. Kentin en turistik yeri Gaziantep Kalesi civarı başta olmak üzere işlek caddelerde vatandaşların çeşitli ihtiyaçlar için dışarı çıktıkları görüldü.


Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta ise şehrin bazı noktalarında ise kısmen yoğunluk yaşandı.

Adıyaman ve Kilis'te ise ise kent merkezlerindeki yoğunluk azaldı.


Trakya'da "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuluyor

Edirne'de Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde, önceki günlere nazaran bayram öncesi hareketliliği yaşanıyor.

Alışveriş yapan vatandaşların büyük çoğunluğunun maske taktığı gözlendi.


Kırklareli kent genelinde insan ve araç trafiğinde düne göre artış yaşanırken özellikle Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında zaman zaman yoğunluk arttı.

Tekirdağ'da da kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşandı. Sokağa çıkanların büyük çoğunluğunun sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.

Doğu Akdeniz'de "Evde kal" çağrısına uyuluyor


Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuldu.

Adana'da, kentin işlek yerlerinden Atatürk Caddesi, Ziyapaşa Bulvarı, 5 Ocak ve Uğur meydanları ile Atatürk Parkı ve Merkez Park'ta sakinlik hakim oldu.


Mersin'de, Cumhuriyet Alanı, Atatürk Meydanı ve kentin en işlek yerlerinden Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandı ile parklarda sakinlik yaşanıyor.

Hatay'ın en işlek yerlerinden Saray Caddesi ile Atatürk Parkı'nın büyük oranda boş olması dikkati çekti.


Osmaniye'de, Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının kısmen boş kaldığı gözlendi.


İç Anadolu'da sakinlik hakim

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Kırşehir'de, "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.


Kayseri'de, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocukların, bir hafta aradan sonra yeniden dışarıya çıkmaları nedeniyle yoğunluk oluştu.


Kamusal alanlarda maskesiz gezmenin yasaklandığı Sivas'ta, "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuldu.


Nevşehir'de, ana caddelerde araç yoğunluğu oluşurken, vatandaşların maske taktıkları ve ve sosyal mesafeye uydukları görüldü.


Yozgat'ta havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.


Niğde'de azda olsa yoğunluk gözlenirken, dışarı çıkanların maske taktıkları ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.


Kırıkkale'de polis ve zabıta ekipleri yoğunluk nedeniyle vatandaşları uyardı.


Kırşehir'de Cacabey ve Ahi Evran meydanlarında hareketlilik gözlendi.

Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile işlek cadde ve güzergahlar kısmen boş kaldı. Kentteki vatandaşlar marketlere ve pazar yerlerine maske ile girerken çoğu vatandaş, sıcağın da etkisiyle "evde kal" çağrısına uyarak sokağa çıkmadı.


Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddelerinde bayram nedeniyle kısmen yoğunluk yaşandı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği Cumhuriyet Parkı ve Türk Dil Parkı ile cadde ve meydanlardaki az sayıdaki kişiyi ise polis ve zabıta ekipleri sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı.

Afyonkarahisar'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kent Meydanı, Yeşilyol ve Ambaryolu caddelerinin kısmen sakin olduğu, gıda ile market alışverişinde bulunan vatandaşlar maske ve eldiven takarak dışarıya çıktığı görüldü.


Orta ve Doğu Karadeniz


Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, dışarı çıkmama çağrılarına kısmen uyuyor.


Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'de, özellikle iş yeri, banka şubeleri, market ve dükkanların bulunduğu cadde ve sokaklarda insan hareketliliği gözlenirken önlemlerin yoğun uygulandığı yerlerde sessizlik hakim.


Vatandaşların büyük ölçüde maske kullanımına dikkat ettiği kentlerde, polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürürken, vatandaşları maske kullanmaları, sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıları sürdürdü.

Maske takma zorunluluğu getirilen Trabzon'daki bazı cadde ve sokaklar ile Gümüşhane kent genelinde polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor


Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle işleri dolayısıyla evden çıkan vatandaşlar nedeniyle kent merkezindeki Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında trafik ve yaya yoğunluğunun arttığı gözlendi.


Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle bazı işleri için evden çıkan vatandaşlar dolayısıyla Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu ve çevresi ile Fethiye Caddesi'nde yaya yoğunluğu arttı.


Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin normal zamanlarda en işlek yerlerinden Gazipaşa Caddesi'nde 4 günlük soka çıkma kısıtlamasının ardından kısmi yoğunluk oluştu.


Bolu'da, şehrin normal zamanlarda en işlek adreslerinden İzzet Baysal Caddesi ile Demokrasi ve Kent meydanlarında zaman zaman kısmi yaya yoğunluğu yaşanıyor.


Düzce, Bartın ve Karabük'te cadde ve sokaklarda, özellikle banka ve PTT şubeleriyle kargo firmaları önünde hareketlilik olduğu, bunun dışında vatandaşların meteorolojiden yapılan sıcak hava uyarısını dikkate aldığı ve mecburiyetleri olmadığı sürece "Evde kal" çağrılarına uyduğu görüldü.


UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu, özellikle bayram öncesinde rezervasyonların yüzde 100'lere ulaştığı tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşıyor.


Samsun'da "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor


Samsun'da AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin önlem alarak müşterilerine hizmet vermeye başlamasıyla kent merkezindeki ana caddeler hareketlendi.


Kentin en işlek merkezlerinden Mecidiye, İstiklal ve Gazi Caddeleri ile Saathane Meydanı civarında vatandaşlar zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.


Vatandaşların genellikle maske takarak sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlemlendi. Samsun'un ana arterlerinden Atatürk Bulvarı'nda ise zaman zaman araç trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.


Çorum'da Gazi ve İnönü Caddelerinde araç ve yaya trafiği hakim.


Çankırı'da Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'na araç ve yaya yoğunluğu bulunuyor.


Sinop'ta vatandaşlar, güneşli havanın da etkisiyle sokak ve sahillerde yoğunluk oluşturdu. Özellikle Karakum, Akliman ve Hamsilos gibi turizm merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor.


Güvenlik güçleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda sık sık uyarıyor.


Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanı ile Nasrullah Meydanı'nda da yer yer yoğunluk gözleniyor.


Amasya'da Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanında araç ve yaya yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul, Evde Kal, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 02:08 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına kısmen uyuluyor - Son Dakika

Son Dakika

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