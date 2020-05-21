Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor
Kırşehir'de Cacabey Meydanı ve bağlı işlek caddelerdeki sakinlik KIRŞEHİR - Kırşehir'de Cacabey Meydanı ve bağlı işlek caddelerde, bugün kısmen sakinlik yaşandı.
Kırşehir'de Cacabey Meydanı ve bağlı işlek caddelerdeki sakinlik KIRŞEHİR - Kırşehir'de Cacabey Meydanı ve bağlı işlek caddelerde, bugün kısmen sakinlik yaşandı. Sokağa çıkan bazı vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi. Kırşehir Belediyesi, belirli aralıklarla hoparlörlerden sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı. Belediye hoparlörlerinden uyarı anonsları yapıldı. Polis ekipleri de ana caddelerde anonslarla vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 06:14 Kaynak: AA
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