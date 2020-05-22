Kahramanmaraş caddesinde dolaşan vatandaşlar

Uzun Sokak'ta yürüyen vatandaşlar

Yol yapım ekibinin çalışması TRABZON - Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına kısmen uyuyor.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Atatürk Alanı'nın yanı sıra kentin en işlek yerlerinden Uzun Sokak, Kunduracılar ve Kahramanmaraş caddelerinde az da olsa hareketlilik yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı öncesi mağazalar ile marketlerde de yoğunluk gözlendi.