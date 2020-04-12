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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına riayet ediliyor (3)
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Saray Caddesi Eski Antakya Sokakları Köprü Başı mevki HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasıyla Hatay'ın tarihi Antakya Evleri sokakları boş kaldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Saray Caddesi
Eski Antakya Sokakları
Köprü Başı mevki
HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasıyla Hatay'ın tarihi Antakya Evleri sokakları boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:31 Kaynak: AA
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