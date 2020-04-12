Yurt genelinde "evde kal" çağrısına uyuluyor
6 saat önce
Tarihi Taş Köprü'nün tenhalığı Tarihi Büyüksaat çevresindeki sessizlik Kapalı olan ciğerci dükkanları Boş caddeler Boş sokağın ortasında yatan köpek - Adana, Mersin ve Hatay'da cadde ve sokaklar boş kaldıAdana, Mersin ve Hatay'da, sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla yoğun alanlarda...
Tarihi Taş Köprü'nün tenhalığı
Tarihi Büyüksaat çevresindeki sessizlik
Kapalı olan ciğerci dükkanları
Boş caddeler
Boş sokağın ortasında yatan köpek - Adana, Mersin ve Hatay'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Adana, Mersin ve Hatay'da, sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla yoğun alanlarda sessizlik hüküm sürüyor.
Adana'da, özelikle hafta sonu kalabalıklaşan alanlarda sessizlik gözlemlenirken, Tarihi Taş Köprü, Merkez Park ile diğer bazı parklar boş kaldı. Tarihi Büyüksaat civarında kurulan ve her pazar sabahı erken saatlerde meraklılarının ciğerle kahvaltı yapmak için akın ettiği seyyar tezgahlar da yasak nedeniyle açılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:54 Kaynak: AA
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