Yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuldu - Son Dakika
Son Dakika›Güncel›Yurt genelinde, 'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyuldu - Son Dakika
Yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuldu
6 saat önce
Ankara Ulus Meydanı Ankara Kızılay Meydanı İzmir Konak Meydanı ve Saat Kulesi ANKARA\İZMİR - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
14.04.2020 19:15:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuldu - Son Dakika