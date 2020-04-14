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Yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuldu
7 saat önce
Antalya kent merkezinin drone ile çekilen görüntüleri ANTALYA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Antalya kent merkezinin drone ile çekilen görüntüleri ANTALYA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 01:27 Kaynak: AA
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