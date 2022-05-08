Yurt genelinde günübirlik kiralanan evlerde denetim - Son Dakika
Üye Girişi

Yurt genelinde günübirlik kiralanan evlerde denetim

08.05.2022 10:23
Yurt genelinde günübirlik kiralanan evlerde denetim

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde 7 bin 286 ekip ve 26 bin 412 personelin katılımı ile günübirlik kiralanan evlerde denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde 7 bin 286 ekip ve 26 bin 412 personelin katılımı ile günübirlik kiralanan evlerde denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yurt genelinde günübirlik kiralanan evlerde denetim gerçekleştirildiğini duyurdu. 7 bin 286 ekip ve 26 bin 412 personelin katılımı ile gerçekleştirilen denetimlerde 6 bin 747 günübirlik işletici ve bu işleticilere ait 17 bin 564 günübirlik ev kontrol edildi. 267 günübirlik işletmeciye "1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu"na muhalefet etmekten idari yaptırım uygulanırken, 54 günübirlik işletmenin kapatılması için de işlem yapıldı. Denetimlerde 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca adli mercilerce 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 11 şahıs, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranan 4 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranan 3 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranan 1 şahıs ve yakalama emri ile aranan 584 şahıs olmak üzere toplam 603 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Günübirlik kiralanan evlerde denetimde 603 gözaltı Günübirlik kiralanan evlerde denetimde 603 gözaltı Muş'ta 'Karayolu Trafik Haftası' denetimi yapıldı Muş'ta 'Karayolu Trafik Haftası' denetimi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yurt genelinde günübirlik kiralanan evlerde denetim - Son Dakika


Son Dakika
10:16 Micheal Chandler'dan son yılların en iyi nakavtı! Attığı tekme ile Tony Ferguson'u baygınlık geçirdi
09:50 Adalet Partisi lideri Öz'den Çiller'e tepki: Bana "Ablan olarak partinin başına geçeyim" dedi, bu işin ticaret işi olmadığını belirterek reddettim
09:47 Zelenski'nin savaşın başından bu yana giydiği polar, Boris Johnson'un müzayedesinde 90 bin sterline satıldı
09:40 Gaziantep'te DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı
09:34 Zelenski'den Mauripol'de tahliye açıklaması: Azovstal fabrikasındaki 300'den fazla sivil kurtarıldı
09:04 Dünya Sağlık Örgütü, Ukrayna'da "savaş suçu" kanıtlarını toplamaya başladı
09:02 İzmir'de yamaçtan kopan kaya parçası apartmana çarptı, bir oda darmadağın oldu!
00:31 Kılıçdaroğlu: Yaşam enerjimizi çaldılar ama kazanıyoruz! Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın
04:48 Şarkı söylediği sırada yere düşen Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
08:26 Netflix'te haftanın en çok izlenen 10 dizisi açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 10:30:42. #1.11#
SON DAKİKA: Yurt genelinde günübirlik kiralanan evlerde denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement