Yurt genelinde günübirlik kiralanan evlerde denetim - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde 7 bin 286 ekip ve 26 bin 412 personelin katılımı ile günübirlik kiralanan evlerde denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yurt genelinde günübirlik kiralanan evlerde denetim gerçekleştirildiğini duyurdu. 7 bin 286 ekip ve 26 bin 412 personelin katılımı ile gerçekleştirilen denetimlerde 6 bin 747 günübirlik işletici ve bu işleticilere ait 17 bin 564 günübirlik ev kontrol edildi. 267 günübirlik işletmeciye "1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu"na muhalefet etmekten idari yaptırım uygulanırken, 54 günübirlik işletmenin kapatılması için de işlem yapıldı. Denetimlerde 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca adli mercilerce 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 11 şahıs, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranan 4 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranan 3 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranan 1 şahıs ve yakalama emri ile aranan 584 şahıs olmak üzere toplam 603 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA